Україну накриє нещадна спека до +41°: синоптик назвав небезпечні дати

Погода в Україні наступного тижня буде екстремально спекотною - синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +41 градуса.
Як пише метеоресурс Tropical Tidbits, пік температури очікується 8, 10 і 12 липня.
Найвище стовпчики термометрів з 8 липня піднімуться на Півдні. У східних регіонах повітря розжариться до +39. У центрі температура повітря становитиме +35 градусів, на Заході - до +31.
У цей же період прогнозують ще й потужні магнітні бурі.
Погода в Україні - прогнози
4 липня в Україні буде тепло, місцями погода штормова. Синоптики попередили про дощі та грози в багатьох областях України. Крім того, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях.
Синоптикиня Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук прогнозувала, що погода в Україні в липні буде спекотною. У деяких регіонах температура повітря навіть сягатиме +40 градусів, такі температурні показники особливо можливі в центрі та на півдні України.
Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.
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