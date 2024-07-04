Україну накриє нещадна спека до +41°: синоптик назвав небезпечні дати

Наступного тижня в Україні буде дуже спекотно. Найвище стовпчики термометрів з 8 липня піднімуться на Півдні.

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Погода на тиждень - Україну накриє нещадна спека / pixabay.com

Погода в Україні наступного тижня буде екстремально спекотною - синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +41 градуса.

Як пише метеоресурс Tropical Tidbits, пік температури очікується 8, 10 і 12 липня.

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Найвище стовпчики термометрів з 8 липня піднімуться на Півдні. У східних регіонах повітря розжариться до +39. У центрі температура повітря становитиме +35 градусів, на Заході - до +31.

У цей же період прогнозують ще й потужні магнітні бурі.

Україну накриє сильна спека / tropicaltidbits.com

Погода в Україні - прогнози

4 липня в Україні буде тепло, місцями погода штормова. Синоптики попередили про дощі та грози в багатьох областях України. Крім того, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Синоптикиня Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук прогнозувала, що погода в Україні в липні буде спекотною. У деяких регіонах температура повітря навіть сягатиме +40 градусів, такі температурні показники особливо можливі в центрі та на півдні України.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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