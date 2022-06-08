Тропічні зливи і нестерпна спека: кліматолог назвала найспекотніший період літа

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні влітку буде з "сюрпризами". Як каже кліматолог Віра Балабух, літо буде спекотним, але посуха буде змінюватися тропічними зливами.

За її словами, така погода обумовлена незвичайним явищем Ла-Нінья, коли холодна течія перебуває на поверхні Тихого океану.

"Ла-Нінья може спостерігатися рік, рідше два роки поспіль. Цього року очікувалося, що Ла-Нінья перейде в фазу Ель-Ніньо, але цього не сталося. Так що цю течію ми будемо спостерігати третій рік поспіль", – сказала кліматолог, передає Обозреватель.

Кліматолог уточнила, що літо буде спекотним, а температура повітря - досить високою. Переважати буде антициклональна погода з дефіцитом опадів.

Найспекотніші дні влітку в Україні

За словами фахівця, найспекотнішими і посушливими місяцями літа стануть липень і серпень, при цьому опади будуть випадати не рівномірно.

Крім того, довгий час дощів не буде, а потім піде злива, під час якого випаде місячна, а то і двох-трьохмісяча норма опадів.

"Типові для такої погоди і смерчі. Також для Ла-Ніньї типові і затоки холодного повітря, тому прохолодні дні влітку теж будуть", - додала фахівець.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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