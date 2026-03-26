Тепло з Балкан йде на Львівщину: коли потеплішає до +17

Балканський циклон гарантує на Львівщині справжнє весняне потепління.

У п'ятницю, 27 березня, погоду на Львівщині визначатиме теплий сектор циклону з центром над Балканами. День буде сонячним та доволі теплим. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівської області пануватиме мінлива хмарність. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, проте вночі та вранці можливий слабкий туман, який може дещо обмежити видимість на автошляхах.

Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 1 до 6° тепла. Вдень березневе сонце прогріє повітря до комфортних 12-17° тепла.

Вітер переважатиме північно-східного напрямку: в. Вночі його швидкість становитиме 5-10 м/с, а удень він посилиться до 9-14 м/с.

Погода у Львові 27 березня

У Львові п’ятниця також розпочнеться з мінливої хмарності, а в ранкові години місто може огорнути слабкий туман. Жодних істотних опадів у обласному центрі не очікується. Температура повітря вночі становитиме 3-5° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних 14-16° тепла.

Як повідомляв Главред, на Рівненщині найближчої доби очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі становитиме +1…+6 °C, вдень +12…+17 °C.

Також у Тернопільській області 27 березня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Крім цього, 27 березня на Житомирщині очікується справжнє весняне потепління - температура підніметься до +17…+20°. Погода буде мінливо хмарною, без опадів.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

