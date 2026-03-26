Теплий період завершується: вже незабаром в Україну увірветься холод

Синоптикиня наголосила, що похолодання - не за горами.

Прогноз погоди в Україні на 27 березня

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у п’ятницю

Коли прийде відчутне похолодання

Погода в Україні у п’ятницю, 27 березня, буде теплою та переважно без опадів, але надалі ставатиме прохолодніше. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, максимальна температура повітря завтра становитиме +12…+18 градусів. Свіжіше буде лише на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, +8…+11 градусів.

Водночас дощі пройдуть місцями у східній частині України, на решті території - без істотних опадів.

"Завтра завершується особливо теплий період і скоро розпочнеться похолодання", - наголосила синоптикиня.

Погода в Києві

У Києві у п`ятницю якісь серйозні опади малоймовірні. Температура досягне вдень +15 градусів.

"Надалі ще теплі осередки пробуватимуть затриматися, проте все ж похолодання - не за горами", - підсумувала Діденко.

Як повідомляв Главред, погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, проте вранці можливив слабкий туман, який обмежить видимість на дорогах до 500-1000 метрів.

Водночас погода в Тернопільській області буде хмарною з проясненнями. Однак істотних опадів також не очікується.

У Дніпрі впродовж найближчих днів очікується типова для весни погода з помітними коливаннями температури та змінами атмосферних умов.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

