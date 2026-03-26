Теплий період завершується: вже незабаром в Україну увірветься холод

Погода в Україні у п’ятницю, 27 березня, буде теплою та переважно без опадів, але надалі ставатиме прохолодніше. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, максимальна температура повітря завтра становитиме +12…+18 градусів. Свіжіше буде лише на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, +8…+11 градусів.
Водночас дощі пройдуть місцями у східній частині України, на решті території - без істотних опадів.
"Завтра завершується особливо теплий період і скоро розпочнеться похолодання", - наголосила синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві у п`ятницю якісь серйозні опади малоймовірні. Температура досягне вдень +15 градусів.
"Надалі ще теплі осередки пробуватимуть затриматися, проте все ж похолодання - не за горами", - підсумувала Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, проте вранці можливив слабкий туман, який обмежить видимість на дорогах до 500-1000 метрів.
Водночас погода в Тернопільській області буде хмарною з проясненнями. Однак істотних опадів також не очікується.
У Дніпрі впродовж найближчих днів очікується типова для весни погода з помітними коливаннями температури та змінами атмосферних умов.
Читайте також:
- Китайський гороскоп на завтра, 27 березня: Зміям — втрати, Тиграм — претензії
- Росія обрала нові цілі для ударів по Україні: Зеленський розкрив плани ворога
- Україна — на межі фінансової катастрофи: НБУ попередив про новий удар по гаманцях
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
