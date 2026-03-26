Весна підкине сюрприз: погода на Тернопільщині скоро потішить теплом

В Тернопільській області у п’ятницю, 27 березня, прогнозується хмарна погода, але із проясненнями. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Істотних опадів синоптики не прогнозують. Відомо, що вітер очікується південно – східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів, вдень прогнозується +13…+18 градусів.
У місті Тернопіль вночі температура буде в межах від +4 до +6 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +15…+17 градусів.
Як повідомляв Главред, у найближчу добу на території Рівненщини очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вдень температура повітря прогріється до +14…+16 градусів.
Водночас у Житомирську область упевнено заходить справжнє весняне потепління - 27 березня температура місцями підніметься до +20°, і це вже відчутний контраст із прохолодними ранками попередніх днів.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
