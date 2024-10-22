Температура знову впаде: синоптикиня назвала день, коли прийде нове похолодання

Ви дізнаєтеся:
- З якої дати в Україні знову почнеться похолодання
- Які дні цього тижня будуть найтеплішими
- Де в Україні можливі дощі 23 жовтня
Погода в Україні в найближчі дні ще буде теплою, але вже скоро температура повітря знову почне опускатися.
Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха у коментарі УНІАН. Вона зазначила, що найтеплішими днями поточного тижня будуть середа, 23 жовтня, і можливо четвер, 24 жовтня. А надалі погодні умови вже будуть змінюватися.
"А далі вже – певне зниження температурних показників. Тому що тут, якщо ми вдень будемо мати до +15 навіть у більшості областей, то з четверга – це вже +13, п’ятниця +11. Скажімо так, можуть бути такі значення температури", – сказала Птуха.
Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.
У той же час синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що погода в найближчі дні суттєво не змінюватиметься. Лише у середу, 23 жовтня, в західних областях трохи збільшиться хмарність і може бути невеликий дощ, а на Лівобережжі посилиться вітер до 8-12 метрів за секунду.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Києві на тиждень
Також синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде погода у столиці України упродовж тижня. Вона зазначила, що переважно опадів не очікується, більшість днів буде панувати сонячна погода.
"В межах +15 будуть вівторок-середа. А четвер, знову ж таки, +13 і потім певне зниження: в денні години до +11 градусів. Але нічна температура – в межах +2...+7. Навіть трішки вище: якщо брати безпосередньо місто, то звичайно, у нас +4...+8 навіть може бути в нічні години", – зазначила Птуха.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україну прийшло бабине літо – синоптики назвали найтепліші дні. До кінця жовтня на українців чекають сонце, тумани, холодні ночі та теплі дні.
Нагадаємо в Україну повертаються дощі – стало відомо, у яких регіонах очікуються опади. Синоптики попереджають, що Україну накрило нове "бабине літо".
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