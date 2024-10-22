В Україну прийшло бабине літо: синоптики назвали найтепліші дні

До кінця жовтня на українців чекають сонце, тумани, холодні ночі та теплі дні.

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Ночі будуть холодними, а дні - сонячними і теплими / Фото: pixabay.com

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Якою буде погода в Україні до кінця жовтня 2024 року

Скільки днів триватиме бабине літо

В Україну прийшло бабине літо. Погода буде сонячною й теплою. При цьому синоптики попередили про тумани, що є типовим явищем для цієї пори року. Дощі не прогнозуються до 28 жовтня.

Як пише ТСН, у більшості областей стовпчики термометрів підніматимуться до +14...+18 градусів.

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"Ночі, звичайно, будуть холодними, з періодичними заморозками, відповідно, у будинках теж буде холодно. У середині тижня ймовірність заморозків знизиться. Найближчі дощі очікуються з 28 жовтня. А поки що - сонце, тумани, холодні ночі, теплі дні, мрії про опалення та красиве червоне виноградне листя", - йдеться у повідомленні.

Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує, що погода по всій Україні протягом третьої декади жовтня також визначатиметься впливом поля високого атмосферного тиску. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса.

Найтеплішими будуть періоди з 22 по 24 жовтня, а також з 28 по 31 жовтня.

У ці дні температура повітря вдень коливатиметься в межах +11...+18 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть +2...+7. Вночі та вранці місцями туман. Таку погоду можна по праву вважати справжнім бабиним літом.

Погода в Україні - прогнози

Погода в Україні 22 жовтня буде сонячною й теплою.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в Україні буде сухо і тепло протягом усього тижня. У цей період не очікуються навіть заморозки.

Синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха попередила, що потепління триватиме воно недовго. Уже з четверга в країну зайде прохолодніше повітря, а наступного тижня очікується похолодання.

Раніше начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко також спрогнозувала, чи чекати українцям бабиного літа.

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