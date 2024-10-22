В Україну повертаються дощі: у яких регіонах очікуються опади

Синоптики попереджають, що Україну накрило нове "бабине літо".

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Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 23 жовтня буде сонячною та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у західних областях України збільшиться хмарність. Там можуть пройти невеликі дощі. На Лівобережжі посилиться вітер до 8-12 м/с.

Що відомо про Наталку Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: ventusky

Погода 23 жовтня

В Україні 23 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі Чорного моря до 10°; вдень 11-16°, у південній частині 14-19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +19

За даними meteoprog, 23 жовтня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: meteoprog

Погода 23 жовтня у Києві

У Києві 23 жовтня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

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