Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29

На Тернопільщині також оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.

Прогноз погоди в Тернопільській області

Якою буде погода в Тернополі у середу

Коли прогнозуються дощі

Перша половина тижня в Тернопільській області буде теплою та сухою. Однак вже з четверга можливі короткочасні дощі та зниження денної температури. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 6 травня

У середу на Тернопільщині прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів, вдень очікується +24…+29 градусів.

У місті Тернопіль вночі буде +9…+11 градусів, а вдень температура підніметься до +27…+29 градусів.

Погода в Тернополі

Крім того, синоптики додали, що 6 травня в лісах та інших природних об’єктах на території області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу.

Прогноз пожежної небезпеки

Коли погода в Україні зміниться

Синоптик Наталія Діденко заявила, що погода в Україні залишається літньою, завтра вдень очікується +22…+27 градусів.

Але вона додала, що зміна погоди очікується вже наприкінці тижня. Прогнозуються локальні дощі, грози та зниження температури повітря.

Наталія Діденко

Як повідомляв Главред, початок травня на Житомирщині видався по‑літньому теплим: після затяжного прохолодного квітня область опинилася під впливом антициклону WINFRIED, який приніс хвилю субтропічного повітря з північної Африки.

У Полтавській області в найближчі дні очікується по-справжньому літня погода.Температура повітря по області вночі опуститься до 7-12 градусів тепла, а вдень коливатиметься в межах 21-26 градусів тепла.

6 травня мешканців Рівненщини очікує справжня літня спека. Небо буде мінливим, проте істотних опадів синоптики не прогнозують.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

