Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29

Перша половина тижня в Тернопільській області буде теплою та сухою. Однак вже з четверга можливі короткочасні дощі та зниження денної температури. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода в Тернополі 6 травня
У середу на Тернопільщині прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів, вдень очікується +24…+29 градусів.
У місті Тернопіль вночі буде +9…+11 градусів, а вдень температура підніметься до +27…+29 градусів.
Крім того, синоптики додали, що 6 травня в лісах та інших природних об’єктах на території області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу.
Коли погода в Україні зміниться
Синоптик Наталія Діденко заявила, що погода в Україні залишається літньою, завтра вдень очікується +22…+27 градусів.
Але вона додала, що зміна погоди очікується вже наприкінці тижня. Прогнозуються локальні дощі, грози та зниження температури повітря.
Як повідомляв Главред, початок травня на Житомирщині видався по‑літньому теплим: після затяжного прохолодного квітня область опинилася під впливом антициклону WINFRIED, який приніс хвилю субтропічного повітря з північної Африки.
У Полтавській області в найближчі дні очікується по-справжньому літня погода.Температура повітря по області вночі опуститься до 7-12 градусів тепла, а вдень коливатиметься в межах 21-26 градусів тепла.
6 травня мешканців Рівненщини очікує справжня літня спека. Небо буде мінливим, проте істотних опадів синоптики не прогнозують.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
