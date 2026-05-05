Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29

Марія Николишин
5 травня 2026, 19:49
На Тернопільщині також оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.
Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Тернополі у середу
  • Коли прогнозуються дощі

Перша половина тижня в Тернопільській області буде теплою та сухою. Однак вже з четверга можливі короткочасні дощі та зниження денної температури. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 6 травня

У середу на Тернопільщині прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с.

відео дня

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів, вдень очікується +24…+29 градусів.

У місті Тернопіль вночі буде +9…+11 градусів, а вдень температура підніметься до +27…+29 градусів.

Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Крім того, синоптики додали, що 6 травня в лісах та інших природних об’єктах на території області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу.

Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29
Прогноз пожежної небезпеки / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Коли погода в Україні зміниться

Синоптик Наталія Діденко заявила, що погода в Україні залишається літньою, завтра вдень очікується +22…+27 градусів.

Але вона додала, що зміна погоди очікується вже наприкінці тижня. Прогнозуються локальні дощі, грози та зниження температури повітря.

Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, початок травня на Житомирщині видався по‑літньому теплим: після затяжного прохолодного квітня область опинилася під впливом антициклону WINFRIED, який приніс хвилю субтропічного повітря з північної Африки.

У Полтавській області в найближчі дні очікується по-справжньому літня погода.Температура повітря по області вночі опуститься до 7-12 градусів тепла, а вдень коливатиметься в межах 21-26 градусів тепла.

6 травня мешканців Рівненщини очікує справжня літня спека. Небо буде мінливим, проте істотних опадів синоптики не прогнозують.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь погода прогноз погоди Тернопільська область новини Тернополя погода Тернопіль
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

19:48Економіка
Кількість загиблих різко зросла: наслідки ударів по Запоріжжю

Кількість загиблих різко зросла: наслідки ударів по Запоріжжю

19:42Війна
РФ била ФАБами по людях: у центрі Краматорська багато загиблих

РФ била ФАБами по людях: у центрі Краматорська багато загиблих

18:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунт

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунт

"Людину обробили": психічний стан Ані Лорак налякав росіян

"Людину обробили": психічний стан Ані Лорак налякав росіян

Життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим - хто схопить удачу за хвіст

Життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим - хто схопить удачу за хвіст

Останні новини

20:00

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

19:49

Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29

19:49

Про аварію на ЧАЕС писали в газеті за місяць до неї: що приховав Кремль

19:48

Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

19:45

Для людей: тіктокер запропонував "скинутися" і купити авіакомпаніюВідео

Між США та Україною є стабілізація у питанні санкцій, Київ відповідає ударами по РФ - ВласюкМіж США та Україною є стабілізація у питанні санкцій, Київ відповідає ударами по РФ - Власюк
19:42

Кількість загиблих різко зросла: наслідки ударів по ЗапоріжжюФото

19:12

Тарас Барабаш досьє

19:08

На Місяці з'явиться перший постійний "будинок": деталі, що дивують

19:04

Фузаріоз атакує коріння часнику - садівник розкрив дієвий метод порятункуВідео

Реклама
18:52

РФ била ФАБами по людях: у центрі Краматорська багато загиблихФото

18:49

Чайні пакетики в саду: чому їх важливо розривати саме в травні

18:43

Помер один із творців мультфільмів про козаків: що відомо про видатного аніматора

18:39

Пилосос стане розсадником бактерій та плісняви: де не можна його зберігатиВідео

18:04

Буданов назвав умову продовження перемир'я у війні - чого чекають від Кремля

17:57

Кішка не впізнала собаку після стрижки: її реакція розсмішила мільйониВідео

17:46

Суд відмовив ДБР і ОГП в арешті комбата Герсака актуально

17:45

Бур’яни більше не виростуть: секретний інгредієнт для красивого газонуВідео

17:38

Як не зганьбитися з букетом: які квіти не можна дарувати та чому

17:29

"Дуже особливий момент": LELEKA вперше показала номер для Євробачення 2026

17:05

Холодний фронт з дощами та грозами суне на Житомирщину: коли накриє негода

Реклама
17:05

Запоріжжя у вогні: місто під атакою КАБів та дронівФотоВідео

17:00

"Патріотизм формується навколо практичних дій", – Івашин

16:50

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти КремляВідео

16:47

На Полтавщині спека не спаде: синоптики назвали максимальну температуру

16:44

Чи вистачить потужності сонячних панелей для всього будинку: що важливо знати

16:41

Політику у сфері азартних ігор можуть передати Мінфіну: у законопроєкті з'явилася правка

16:34

Гороскоп на завтра, 6 травня: Ракам - приємні новини, Терезам - розваги

16:34

Коли та чому українці почали їсти сало: історія тягнеться крізь тисячоліттяВідео

16:24

Чим вразив Met Gala 2026: повернення Бейонсе, "Летючий голландець" і мильна операВідео

16:09

"Перемир'я" з погрозами від РФ та пропозиція тиші від України: чи буде припинення вогню та колиФото

15:44

Військовий пілот здійснив "подорож у часі": що він побачив

15:41

"Докласти 100% зусиль": чиновник пояснив, як Україна посилює тиск на РФ

15:39

Яким людям судилося бути багатими: відповідь захована у даті народження

15:39

Долар та євро раптово обвалилися: з'явився новий курс валют на 6 травня

15:23

Вдарить літня спека до +30: стала відома дата, коли на Рівненщині різко потепліє

15:13

Привітання з Днем матері — теплі побажання та гарні картинки

14:55

РФ не може зробити запас дронів і запускає їх фактично "з конвеєра": яка причина

14:52

Як авто проїдуть перехрестя: лише половина водіїв дає правильну відповідьВідео

14:50

Шикарні котлети без м'яса і яєць: рецепт простіше простого

14:28

"Фантастичний період: 45-річна Вітвіцька показала вагітний животик

Реклама
14:25

Птах "дав знак" чоловікові, і той через кілька днів став мільйонером

14:21

Україну після спеки різко накриють грози: синоптик сказала, коли зміниться погода

14:01

"Увінчаний лавром": яке старовинне українське імʼя знову повертається в моду

13:59

Яєчня, як у ресторані, лише за 90 секунд: що потрібно додати у сковорідкуВідео

13:48

"Мені подобається Зеленський": Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні

13:21

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаюВідео

13:21

Без палиці та чоловіка: Пугачова несподівано вийшла в люди й вразила своїм виглядом

13:10

Ракети подолали понад 1500 км: Зеленський показав, як запускали "Фламінго" по РФ

13:09

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та колиВідео

12:59

Вартість оцінюють у мільйон: жінка під час прогулянки натрапила на скарб

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти