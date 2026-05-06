Потужна спека накриває Україну: де буде майже +30 градусів

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2026, 03:09
Синоптики назвали дату, коли в Україну прийде похолодання.
Прогноз погоди в Україні 6 травня / фото: pexels

  • Яка буде погода вночі 6 травня
  • Де температура повітря підвищиться до +29 градусів
  • Коли в Україну повернуться дощі

Погода в Україні 6 травня буде дуже спекотною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

6-8 травня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 6 травня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про те, що 6 травня Україну накриє літня погода. Вдень температура повітря підвищиться до 22-27 градусів тепла. Локальні дощі очікуються на Луганщині.

Похолодання очікується наприкінці тижня. Тоді в регіони повернуться дощі та грози.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 6 травня

В Україні 6 травня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. На крайньому заході будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 19-25°, у західних, північних, місцями центральних областях 24-29°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +26

За даними meteoprog, 6 травня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Чернігівській та Київській областях. Там температура повітря підніметься до +12...+26 градусів. Найнижча температура буде у Криму області. Там температура повітря опуститься до +8...+16 градусів.

Прогноз погоди в Україні 6 травня / фото: meteoprog

Погода 6 травня в Києві

У Києві 6 травня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 24-29°; у Києві вночі 11-13°, вдень 27-29°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 травня / фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, початок травня на Житомирщині видався по‑літньому теплим: після затяжного прохолодного квітня область опинилася під впливом антициклону WINFRIED, який приніс хвилю субтропічного повітря з північної Африки.

У Полтавській області в найближчі дні очікується по-справжньому літня погода.Температура повітря по області вночі опуститься до 7-12 градусів тепла, а вдень коливатиметься в межах 21-26 градусів тепла.

6 травня мешканців Рівненщини очікує справжня літня спека. Небо буде мінливим, проте істотних опадів синоптики не прогнозують.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

