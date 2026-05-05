Денний максимум підніметься: якою буде температура на Дніпропетровщині

Синоптики прогнозують переважно ясне небо з невеликою хмарністю.

Температура повітря підніметься до +20…+25 градусів / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

6 травня: тепло, без опадів у Дніпрі й області

Вночі +5…+10°, вдень до +25°

Південний вітер 5–10 м/с, невелика хмарність

У Дніпрі та Дніпропетровській області у середу, 6 травня, очікується тепла та переважно комфортна весняна погода без опадів. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують невелику хмарність протягом доби, істотних опадів не передбачається. Погодні умови формуватимуться під впливом південного вітру, швидкість якого становитиме 5–10 м/с.

Температурний фон залишатиметься стабільно весняним. По Дніпропетровській області вночі очікується від +5 до +10 градусів, удень повітря прогріється до +20…+25 градусів.

У самому Дніпрі нічна температура становитиме +7…+9 градусів, а денні показники сягатимуть +22…+24 градусів тепла.

Погода в Дніпрі 6 травня / Фото: скріншот sinoptik

Таким чином, 6 травня у регіоні прогнозується спокійна погода без опадів, із помірним вітром та комфортними денними температурами, характерними для пізньої весни.

Коли Україну накриють грози — прогноз

За даними синоптикині Наталії Діденко, ще кілька днів в Україні зберігатиметься по-літньому тепла погода. Відчутні зміни очікуються лише наприкінці цього тижня.

Разом зі зниженням температури в більшості регіонів прогнозують опади — локальні дощі, місцями грози. Українцям радять бути готовими до погіршення погодних умов.

Як повідомляв Главред, початок травня на Житомирщині видався по‑літньому теплим: після затяжного прохолодного квітня область опинилася під впливом антициклону WINFRIED, який приніс хвилю субтропічного повітря з північної Африки.

Крім того, перша половина тижня в Тернопільській області буде теплою та сухою. Однак вже з четверга можливі короткочасні дощі та зниження денної температури.

Також 6 травня мешканців Рівненщини очікує справжня літня спека. Небо буде мінливим, проте істотних опадів синоптики не прогнозують.

Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.

