Насуваються сильні грози: синоптики попередили про негоду на Тернопільщині

Марія Николишин
7 травня 2026, 15:17
На Тернопільщині оголошено І рівень небезпечності.
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Тернополі у п’ятницю
  • На скільки впаде температура повітря

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер завтра очікується північно – західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів, вдень прогнозується +18…+23 градуси.

У місті Тернопіль температура вночі сягатиме +12…+14 градусів, а вдень підніметься до +20…+22 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Через грози 7 та 8 травня по всій області оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

В Україні почнеться період дощів та гроз

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що 8 травня діяльність атмосферного фронту зумовить короткочасні дощі та грози в західних областях України.

За її словами, температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня лише +18…+21 градус, а подекуди навіть +16…+18 градусів.

"Спеку найближчим часом попустить, весна ввійде в свої квітучі береги", - додала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю погода на Полтавщині зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Температура повітря також знизиться.

Водночас у період з 7 по 13 травня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайний, п’ятий клас пожежної небезпеки.

Крім того, 8 травня холодний атмосферний фронт охопить усю Житомирщину та принесе короткочасні, але інтенсивні дощі, грози, місцями град і шквали до 15–20 метрів за секунду.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

