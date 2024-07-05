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Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

Ангеліна Підвисоцька
5 липня 2024, 18:19
147
Ця магнітна буря дуже затягується і триватиме щонайменше 10 днів.
погода, магнітна буря, сонце
Україну накрила найсильніша магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні серйозно посилилася магнітна буря. Вона досягла найбільшої позначки з усіх наявних. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря вперше увірвалася в країну ще 26 липня з потужністю 4 бали. Однак наступного дня вона зросла до 6-ти балів, а 28 червня - до 7-ми балів. Після цього почалися коливання. Магнітна буря то слабшала, то знову набирала обертів.

2-3 липня стало помітно, що потужність магнітної бурі почала посилюватися. Тоді вона трималася на позначці 6-ти балів. Однак 4-5 липня геомагнітний шторм досяг найбільшої позначки з усіх наявних. Він став 9-бальним, що робить його найсильнішим.

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магнітна буря
Україну накрила найсильніша магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 5 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 45 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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