Штормове попередження в Україні - які регіони охопить негода

Україну найближчими днями накриють сильні грози з градом і шквальним вітром. Синоптики повідомляють про штормове попередження у восьми регіонах. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
"Вдень 5 липня в більшості районів Лівобережжя грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - повідомляють синоптики.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
У восьми областях вируватиме негода, зокрема у: Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській.
Погода на іншій території України 5 липня
На іншій території країни погода буде хмарною з проясненнями. У Гідрометцентрі повідомили, що температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень становитиме +22°...+27°. На решті території стовпчики термометрів покажуть +28°...+33°, на сході країни місцями буде сильна спека +35°...+37°.
На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області +22°...+27°, а у Києві термометри покажуть +24°...+26°.
Погодні умови в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потужна магнітна буря накрила країну 26 червня і врізала з потужністю 4 балів. Після цього її сила почала раптово зростати. 27 червня потужність бурі досягла 6-ти балів, а 28 червня - майже 8-ми балів, що зробило її неймовірно сильною. Уже під кінець місяця магнітна буря сягнула позначки 5-ти балів, але не закінчилася.
Також синоптики попереджають про те, що в Україні 5 липня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях.
Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.
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