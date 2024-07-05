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Шторм сягнув максимально можливої позначки: в Україну увірвалася 9-бальна буря

Ангеліна Підвисоцька
5 липня 2024, 05:50
423
Ця магнітна буря дуже сильно затягується і триватиме цілих 10 днів.
магнітна буря, сонце, погода
Україну накрила найсильніша магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні почалася дуже жорстка магнітна буря. Вона досягла свого максимуму. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря накрила країну 26 червня і врізала з потужністю 4 балів. Після цього її сила почала раптово зростати. 27 червня потужність бурі досягла 6-ти балів, а 28 червня - майже 8-ми балів, що зробило її неймовірно сильною. Уже під кінець місяця магнітна буря сягнула позначки 5-ти балів, але не закінчилася.

2 липня геомагнітний шторм знову почав набирати своїх обертів. Він зріс до майже 7-ми балів і протримався на такому ж рівні ще день. Очікувалося, що сила магнітної бурі піде на спад, але вона раптово дуже посилилася. 4 липня потужність магнітної бурі досягла свого найбільш можливого максимуму - 9 балів. Після цього магнітна буря може піти на спад.

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магнітна буря
Україну накрила найсильніша магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 2 спалахи класу С. Повідомляється, що 5 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 56 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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