Спека в Україні посилиться: у яких областях температура зашкалюватиме

Уже через кілька днів погода у нашій державі стане ще спекотнішою – подекуди температура повітря досягатиме +40 градусів.

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Погода в Україні - спека в Україні посилиться/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 6 і 7 липня, буде спекотною. Проте якщо в суботу, 6 липня, температура повітря трішки знизиться і буде більш комфортною, то в неділю стовпчики термометрів знову різко злетять вгору.

У більшості областей в суботу очікується +26…+29 градусів. А найспекотніше буде на півдні, де подекуди температура зросте навіть до +35. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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"У суботу в Україні температура повітря очікується комфортною. Осядуть трохи градуси навіть у східній частині. Тобто, там все одно буде спека, проте +35…+37 коротко зміняться на +30…+32 градуси. У більшості областей завтра передбачається +26…+29 градусів. Найспекотнішим лише залишиться південь України, +30…+35 градусів", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 6 липня/ meteoprog

У той же час вона попередила, що в неділю, 7 липня, територію нашої держави знову накриє сильна спека – очікується +30…+35 градусів. Трішки менші температури будуть на півночі – +26…+29 градусів.

Серйозних опадів у вихідні не очікується – всюди переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

Погода в Україні 7 липня/ meteoprog

"З понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться! Температура повітря досягатиме впродовж дня +33…+37 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +34…+39, місцями до +40 градусів", – розповіла синоптик.

У Києві 6-7 липня буде комфортніша погода – температура становитиме +27…+29 градусів. Дощів не передбачається. Після вихідних спека в Україні також посилиться.

Погода у Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить +40 – стало відомо, у яких областях України скоро буде дуже спекотно. Високі температури повітря протримаються весь наступний тиждень, попередила синоптик.

Також раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження. Грози, град та шквали – в Україну прийшла негода, котра охопить вісім регіонів.

Нагадаємо, шторм сягнув максимально можливої позначки – в Україну увірвалася 9-бальна буря. Ця магнітна буря дуже сильно затягується і триватиме цілих 10 днів.

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