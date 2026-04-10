Зниження температури і сніг: погода в Тернополі на Великдень здивує

По всій області оголошено другий рівень небезпечності.

https://glavred.net/synoptic/snizhenie-temperatury-i-sneg-pogoda-v-ternopole-na-pashu-udivit-10755755.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Тернопільській області на вихідні

Ви дізнаєтеся:

Погода в Тернопільській області на вихідних очікується прохолодна, місцями з невеликими опадами. Арктичне повітря та нічні прояснення неба зумовлять зниження температури повітря. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, денні максимуми температури повітря будуть дещо підвищуватися, проте не суттєво. Після полудня максимальна температура повітря коливатиметься близько + 9 градусів.

відео дня

Коливання температури

Погода в Тернополі 11 квітня

У суботу на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується. Вітер західний, 5 – 10 м/с.

Вночі по області прогнозуються сильні заморозки у повітрі 0 – 3 градуси, температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +10 градусів.

У місті Тернопіль вночі також очікуються сильні заморозки у повітрі 0 – 2 градуси, температура повітря вдень складатиме +7…+9 градусів.

Крім того, через сильні заморозки, по всій області оголошено другий рівень небезпечності – помаранчевий.

Погода в Тернополі 12 квітня

У неділю погода також буде хмарною з проясненнями. Місцями можуть випасти невеликі дощі з мокрим снігом. Вітер північно – західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме 0…+5 градусів, на поверхні ґрунту заморозки, а вдень температура повітря підніметься до +7…+12 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні на Великдень Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у наступні дві доби погода в Україні перебуватиме під впливом зниженого атмосферного тиску та вологої повітряної маси. Він підкреслив, що через це у низці областей пройдуть переважно невеликі дощі, а у Карпатах є ймовірність мокрого снігу.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 і 12 квітня у Харкові та області прогнозуються заморозки, мокрий сніг і дощі. Зокрема, на зміну нічному дрібному мокрому снігу прийде дощ, який вдень почне стихати і ближче до вечора закінчиться.

На вихідних у Дніпрі очікується мінлива погода. Субота принесе хмари, дрібний дощ та прохолодну вологість, тоді як неділя порадує легким потеплінням та відносною сухістю.

Погода в Одесі до кінця тижня буде не дуже комфортною. Синоптики прогнозують хмарну погоду, а температура повітря вдень підніметься максимум до +11 градусів. Найбільше весняне свято – Великдень – також не порадує теплом.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред