Синоптики розчарували: який погодний сюрприз очікується на Великдень в Одесі

Погода в Одесі до кінця тижня буде не дуже комфортною. Синоптики прогнозують хмарну погоду, а температура повітря вдень підніметься максимум до +11 градусів. Найбільше весняне свято – Великдень – також не порадує теплом.
Як прогнозує сайт sinoptik, у п'ятницю, 10 квітня, в Одесі ясно буде лише вранці. Упродовж дня синоптики прогнозують хмарну погоду. Без опадів. Температура повітря вночі очікується +3...+5. Вдень потеплішає до +10 градусів.
У суботу, 11 квітня, ясної погоди також не варто чекати. В Одесі хмари закриють небо вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4 градуси, вдень +11.
На Великдень, 12 квітня, упродовж усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів. Повітря значно не прогріється – буде до +11 вдень і +6 – вночі.
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки по Одеській області.
Вночі та вранці 10-12 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2°.
Погода в Україні на Великдень - прогноз
Погода в Україні наприкінці поточного тижня буде холодною. Синоптик Наталія Діденко прогнозує заморозки та мокрий сніг.
У п'ятницю в північних, центральних областях та Харківській області - дощ, місцями мокрий сніг. У південній частині, в Луганській області, на Донбасі, у Дніпропетровській області Діденко прогнозує дощ. У західних областях - без істотних опадів.
У неділю, 12 квітня, в Україні практично всюди періодично пройде дощ, у перервах – прояснення.
У великодню ніч температура повітря становитиме +2...+5 градусів, є ймовірність заморозків.
Якою буде погода в Одесі у квітні 2026 року
Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м’якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.
У першій декаді місяця Одеса перебуватиме під впливом антициклону. Вдень повітря прогріється до +12°C…+14°C. Водночас нічна температура повітря буде досить низькою.
У другій декаді квітня (з 11 по 20 квітня) денні показники стабілізуються в межах +12°C…+16°C. Вночі потеплішає до +7°C…+9°C.
Найтеплішою стане третя декада місяця — вона принесе в Одесу справжнє літнє тепло.
Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.
Чим займається:
- складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
- публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
- оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
- веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.
Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.
