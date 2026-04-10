Синоптики розчарували: який погодний сюрприз очікується на Великдень в Одесі

На Одеську область чекають заморозки. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Якою буде погода в Одесі на Великдень 2026 року — прогноз

Погода в Одесі до кінця тижня буде не дуже комфортною. Синоптики прогнозують хмарну погоду, а температура повітря вдень підніметься максимум до +11 градусів. Найбільше весняне свято – Великдень – також не порадує теплом.

Як прогнозує сайт sinoptik, у п'ятницю, 10 квітня, в Одесі ясно буде лише вранці. Упродовж дня синоптики прогнозують хмарну погоду. Без опадів. Температура повітря вночі очікується +3...+5. Вдень потеплішає до +10 градусів.

У суботу, 11 квітня, ясної погоди також не варто чекати. В Одесі хмари закриють небо вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4 градуси, вдень +11.

На Великдень, 12 квітня, упродовж усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів. Повітря значно не прогріється – буде до +11 вдень і +6 – вночі.

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки по Одеській області.

Вночі та вранці 10-12 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2°.

Погода в Україні наприкінці поточного тижня буде холодною. Синоптик Наталія Діденко прогнозує заморозки та мокрий сніг.

У п'ятницю в північних, центральних областях та Харківській області - дощ, місцями мокрий сніг. У південній частині, в Луганській області, на Донбасі, у Дніпропетровській області Діденко прогнозує дощ. У західних областях - без істотних опадів.

У неділю, 12 квітня, в Україні практично всюди періодично пройде дощ, у перервах – прояснення.

У великодню ніч температура повітря становитиме +2...+5 градусів, є ймовірність заморозків.

Якою буде погода в Одесі у квітні 2026 року Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м’якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня. У першій декаді місяця Одеса перебуватиме під впливом антициклону. Вдень повітря прогріється до +12°C…+14°C. Водночас нічна температура повітря буде досить низькою. У другій декаді квітня (з 11 по 20 квітня) денні показники стабілізуються в межах +12°C…+16°C. Вночі потеплішає до +7°C…+9°C. Найтеплішою стане третя декада місяця — вона принесе в Одесу справжнє літнє тепло.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

