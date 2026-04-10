Заморозки та дощі: яка погода буде у Харкові на вихідних

У суботу та неділю, 11 і 12 квітня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, мокрий сніг і дощі. Про це повідомляють уРегіональному центрі з гідрометеорології.
Зокрема, 11 квітня прогнозується хмарна погода. Вночі місцями буде невеликий мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла.
У неділю, 12 квітня, прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3º; вдень 9 – 14° тепла.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 11 квітня погода буде хмарною та дощовою.
"Весь день у Харкові буде хмарним. На зміну нічному дрібному мокрому снігу прийде дощ, який вдень почне стихати і ближче до вечора закінчиться", - йдеться в повідомленні.
Вітер південно-західний, 2,1 м/с. Температура повітря вдень 11 квітня становитиме +5° ... +6°.
У Харкові 12 квітня погода буде хмарною.
"Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів", - йдеться у повідомленні.
Вітер південно-східний, 1 м/с. Температура повітря вдень 12 квітня становитиме +5° ... +10°.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, вихідні в Дніпрі обіцяють мінливу весняну погоду. Субота принесе хмари, дрібний дощ і прохолодну вологість, тоді як неділя порадує легким потеплінням і відносною сухістю.
Погода в Україні на вихідних, 11 і 12 квітня, буде прохолодною, місцями з невеликими дощами, хмарним небом і слабким вітром.
У Черкаській області пік великоднього похолодання з заморозками ще попереду, проте вже наступного тижня очікується поступове потепління.
Погода в Одесі до кінця тижня буде не дуже комфортною. Синоптики прогнозують хмарну погоду, а температура повітря вдень підніметься максимум до +11 градусів.
Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.
Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.
