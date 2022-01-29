Сніг з дощем та потепління: якою буде погода в Україні в суботу

В Україні потепління і мокрий сніг / УНІАН

У суботу, 29 січня, по всій території України очікується мокрий сніг. Також по всій території країни температура вдень коливатиметься в межах -2 + 4 градусів, інформує Укргідрометцентр.

Вночі по всій території України очікується сніг і мокрий сніг. При цьому вдень у більшості областей прогнозується мокрий сніг. Швидкість вітру складе 7-12 метрів на секунду.

На заході температура повітря вночі коливатиметься від -8 до 0 градусів, а вдень -2 +1 градусів. На півночі і сході країни вночі і вдень температура буде в межах -1 +1.

На півдні вдень буде без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від -1 до +1, а вдень +1 +4.

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У центральних регіонах країни температура повітря складе -1 + 1 градусів, а вдень -1 +2.

У суботу в столиці країни, в Києві, вночі та вдень очікується мокрий сніг. Швидкість вітру складе 7-12 м / с.Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах -1 +1 градусу.

Як повідомляв Главред, погода в Україні до кінця січня здивує снігопадами. 28 січня по всій Україні очікуються опади у вигляді снігу.

Синоптик прогнозував, що в лютому середня місячна температура повітря буде близька до норми - на рівні 0-4 градусів нижче нуля, в Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму - близько 1° з позначкою плюс.

Також прогнозують в лютому місячну кількість опадів в 22-40 міліметрів, в Карпатах, Закарпатті, горах Криму - 52-75 міліметрів, на переважній більшості західних і південно-західних територій - менше норми, а на інших - близько норми.

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