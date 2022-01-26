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В Україну йде небезпечна погода з потужним снігопадом і морозом

26 січня 2022, 17:23

Кінець тижня буде в Україні вітряним, водночас - відносно теплим.

погода
Погода в Укарині / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде сніжною. Практично по всій території країни, крім східних областей, випадуть опади - очікується волога погода.

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що на заході та півночі країни буде сильний вітер, аж до штормових значень, а вже наступного дня, у п'ятницю, майже по всій Україні вітер буде сильним.

"Найхолодніше буде на сході і північному сході України-вночі температура повітря складе до -9..-13℃, вдень -3...-8", - зазначила Діденко.

У Житомирській та Київській областях вдень 28 буде від 0 до -2℃, у Чернігівській та Сумській областях - від -4 до -7℃. У західних областях України температура повітря коливатиметься від -2 до +2℃.

На півдні, в Одеській області стовпчик термометра покаже 0..+1℃, у Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму - 0..-3℃.

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У Києві очікуються сніг і мокрий сніг, на дорогах буде ожеледь. Погода буде хмарною, так що, водіям рекомендується включати фари.

У другій половині дня в столиці посилиться вітер із західного боку. Протягом четверга температура повітря в Києві коливатиметься в межах від -2℃ до + 1℃.

Кінець тижня буде в Україні вітряним, в той же час - відносно теплим, з відлигою і періодичними опадами.

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Погода на вихідних

У суботу, 29 січня, на більшій частині території стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 3 градусів вище нуля. Найтепліше буде на півдні. Вночі буде 0...-4. Найхолодніше буде в східних областях.

Опади у вигляді снігу вночі прогнозують на заході, протягом доби – на півночі та на сході. На решті території - без істотних опадів. Вітер-7-12 метрів в секунду.

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У неділю, 30 січня, синоптики прогнозують вдень майже у всіх регіонах температуру 0...2 градуси вище нуля. У Карпатах- + 2 ... +4 градуси. Вночі на заході очікується -1...-4 градуси, в центрі і на півночі -2...-4 градуси, на сході-до -3...-5 градусів, на півдні - від -2 до -5 градусів.

Протягом доби очікується мокрий сніг майже по всій Україні. Зокрема, на півдні протягом доби йтиме сніг з дощем. А на сході вдень без істотних опадів, вночі-сніг.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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