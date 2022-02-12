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Скоро запахне весною: українцям дали несподіваний прогноз погоди на березень

12 лютого 2022, 08:57

Народний синоптик прогнозує суттєве потепління лише наприкінці березня.

весна, Весняні квіти
Скоро запахне весною: українцям дали несподіваний прогноз погоди на березень / Reuters

Погода у березні 2022 року здивує українців температурними гойдалками - будуть і "мінуси", від яких всі вже втомилися, і приємні "плюси".

Як розповів у коментарі "Телеграфу" волинський народний синоптик Володимир Деркач, який займається спостереженнями за погодою протягом останніх 17 років, на початку весни погода в Україні буде ще нагадувати зиму. У нічні години навіть можливий невеликий "мінус".

В середині першої декади березня стане тепліше, але погода може бути досить вітряною. Наприкінці цього періоду Деркач попереджає про "погодні гойдалки", тобто стовпчики термометрів коливатимуться то в бік морозу, то в бік тепла.

Друга декада березня, за прогнозами народного синоптика, продовжить тенденцію з приводу коливань від "мінуса" вночі до "плюса" вдень. Денні "мінуси" протягом цього часу можливі тільки протягом 2-3 днів. Опади, за словами Деркача, будуть помірними.

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Зима зовсім втратить свої права наприкінці місяця. Як зазначає Деркач, стовпчики термометрів поповзуть вгору. Чекати рясних і частих опадів не варто.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що погода в Україні навесні 2022 буде холодною - на нас чекають мінусові температури і снігопади, а куртки доведеться не ховати аж до самого літа.

Крім того, метеорологи прогнозують, що у березні буде ще холодно, але вже у квітні різка хвиля теплої погоди накриє Україну, а у травні вже буде дуже тепло.

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