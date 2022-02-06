Раптово увірветься шалена спека: українцям пообіцяли теплу весну

Українцям пообіцяли теплу весну / pixabay

Погода навесні 2022 року приємно здивує українців. Метеорологи прогнозують, що в березні буде ще холодно, але вже у квітні різка хвиля теплої погоди накриє Україну, а у травні вже буде дуже тепло.

Як розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова виданню Телеграф, подих весни українці відчують вже наприкінці цього місяця - 25 лютого.

Мартазінова повідомила, що погода в березні буде нестійкою і різко холодною з другої половини місяця. Тому відразу після морозної зими відігрітися не вийде, березень буде далеко не весняним.

Стійке тепло прийде вже у квітні, ба більше, температура повітря підійметься досить різко, а наприкінці місяця очікується майже літня спека - понад +20 градусів.

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Травень порадує українців цього року - буде досить тепло. Метеоролог зазначила, що в першій половині травня буде переважно без опадів.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року спостерігатиметься збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні змінюватиметься, як і по всій планеті.

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