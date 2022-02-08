Мороз у березні та неймовірна спека у травні: весна в Україні буде непередбачуваною

Весна в Україні / pixabay

Погода в Україні навесні 2022 буде теплою і дивовижною. Як каже народний синоптик Володимир Деркач, у березні продовжить тенденцію теплого лютого.

При цьому фахівець уточнює, що розраховувати на теплий березень не варто.

"Репетицію весни ми відчуємо вже в лютому. У другій декаді можна очікувати в основному плюсову температуру вдень. Морозними будуть лише кілька днів. Ночами стовпчик термометра також рідко буде опускатися нижче нуля. У третій декаді лютого можливі паводки", - про це він повідовим виданню Realist.

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Вже з кінця першої декади березня в Україну потроху почне приходити тепло.

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"Квітень почнеться прохолодою з невеликими опадами, але з часом температура буде підвищуватися. В середині місяця буде потепління, але опадів практично не очікується", - говорить синоптик.

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Що стосується травня, то Деркач зазначив, що на початку місяця ймовірні невеликі опади. Погода в Україні характеризуватиметься підвищенням температури і вже в середині місяця можна очікувати літню спеку, яка протримається практично до середини місяця, після чого підуть дощі. Кінець травня буде теплим, але іноді можливі опади.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

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