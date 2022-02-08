УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Мороз у березні та неймовірна спека у травні: весна в Україні буде непередбачуваною

8 лютого 2022, 22:36

Вже з кінця першої декади березня в Україну потроху почне приходити тепло.

Весна
Весна в Україні / pixabay

Погода в Україні навесні 2022 буде теплою і дивовижною. Як каже народний синоптик Володимир Деркач, у березні продовжить тенденцію теплого лютого.

При цьому фахівець уточнює, що розраховувати на теплий березень не варто.

"Репетицію весни ми відчуємо вже в лютому. У другій декаді можна очікувати в основному плюсову температуру вдень. Морозними будуть лише кілька днів. Ночами стовпчик термометра також рідко буде опускатися нижче нуля. У третій декаді лютого можливі паводки", - про це він повідовим виданню Realist.

Погода на квітень 2022

Вже з кінця першої декади березня в Україну потроху почне приходити тепло.

Реклама

"Квітень почнеться прохолодою з невеликими опадами, але з часом температура буде підвищуватися. В середині місяця буде потепління, але опадів практично не очікується", - говорить синоптик.

Погода на травень 2022

Що стосується травня, то Деркач зазначив, що на початку місяця ймовірні невеликі опади. Погода в Україні характеризуватиметься підвищенням температури і вже в середині місяця можна очікувати літню спеку, яка протримається практично до середини місяця, після чого підуть дощі. Кінець травня буде теплим, але іноді можливі опади.

читайте такожВесна в Україну прийде раптово-кліматолог

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

Читайте також:

viber
погода весна синоптики прогноз погоди Володимир Деркач Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Мороз у березні та неймовірна спека у травні: весна в Україні буде непередбачуваною». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Успіх і щастя слідують по п'ятах: названий найвдаліший період 2022 рокуУспіх і щастя слідують по п'ятах: названий найвдаліший період 2022 року Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіЛюбовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любові Гороскоп на сьогодні, 7 лютого 2022: Близнюкам – сюрпризи, Скорпіонам - обман, Стрільцям - успіх в грошахГороскоп на сьогодні, 7 лютого 2022: Близнюкам – сюрпризи, Скорпіонам - обман, Стрільцям - успіх в грошах Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї святаКоли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята Про що може говорити номер квартири - нумерологіяПро що може говорити номер квартири - нумерологія
23:24

Призначили нового очільника Київської ОДА: що про нього відомо

23:01

США звинуватили Росію у спотворенні Мінських угодВідео

22:36

Мороз у березні та неймовірна спека у травні: весна в Україні буде непередбачуваноюВідео

22:30

Як потрібно правильно їсти після зараження Омікрон-штамом - коментар лікаря

22:28

Чи буде обов'язковою бустерна доза вакцини від коронавірусу: відповідь МОЗ

Реклама
22:02

Назвали найприбутковіші та збиткові банки України - повний список

21:56

"Він розмовляти не міг": під Запоріжжям підлітки катували і намагалися зґвалтувати битою дитинуВідео

21:33

Для Росії важлива не Україна: Боррель про агресію ПутінаВідео

21:26

Модний френч манікюр 2022 з дивовижним омолоджувальним ефектомФото

21:17

У Києві звільнили двох вчителів, які відмовилися викладати українською

21:16

Київ "став" Москвою: німецький телеканал осоромився в прямому ефіріВідео

20:55

Як приготувати корисний бутерброд - коментар дієтолога

20:41

Країни Євросоюзу не хочуть відключати Росію від SWIFT - Bloomberg

20:39

Програма єПідтримка стала дієвим інструментом соціальної допомоги і має бути розширена – Беззубенко

20:37

І пальцем не поворухнуть: названі самі ледачі знаки зодіакуВідео

20:18

Удар України по Росії та ініціативі "ЛДНР": Гармаш заявив про відмову Києва від "документів" ОРДЛОВідео

19:57

"Це гріх": Максим Галкін розповів про свої труднощі батьківства

19:53

В Україні посилюють карантин: три області переходять у "червону" зонуВідео

19:22

Від початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичинаВідео

19:16

Цукор різко подорожчав у супермаркетах: ціни б'ють рекордиВідео

Реклама
19:07

Ризик захворіти одночасно COVID-19 і грипом: Ляшко звернувся до українців і назвав рекомендації

19:07

Гороскоп на завтра, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удачаВідео

18:54

Лобода показала дві смужки на тесті, шанувальники не знаходять собі місця: "тримайтеся"

18:40

Ціни летять вгору: в Україні дорожчає паливо, експерти не прогнозують стабільностіВідео

18:35

Малюнки на мільйон: український вчитель знайшов неймовірний дар після інсультуВідео

18:30

"Велике будівництво" Зеленського на залізниці: 130 локомотивів з Франції їздитимуть Україною

18:19

У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику за залиту квартиру

18:07

Грошовий успіх, щастя в любові і міцне здоров'я: 5 знаків в списку везунчиків в рік ТиграВідео

17:46

Зобов'язані були зробити хоча б 1 щеплення від COVID-19: у МОЗ назвали число відсторонених від роботиВідео

17:45

На Вінниччині сестра дивом врятувала потопаючого братика

17:26

З днем стоматолога: привітання, листівки та прикольні картинки до свята

17:08

Стужук зворушила історією про колишнього чоловіка і розповіла про його смерть

17:01

"Путін запевняв, що не загострює ситуацію": Макрон розповів про зустріч з президентом РФВідео

16:51

Звільнення територій України і тиск на Росію: Зеленський здивований словами Путіна Макрону

16:48

"Бажання в кам'яний вік перейти?": Зеленський відповів на погрози ЛукашенкаВідео

16:43

Пірнув в ополонку і не повернувся: з'явилося відео трагедії в ДніпріВідео

16:31

На пенсію в 60 років: хто з українців зможе піти на спокій в 2022 році

16:30

Зеленський розповів, чого очікує Україна від нормандської зустрічі політичних радників

16:17

Активісти бояться за життя Артемія Рябчука: "дніпровський стрілець" не приймає передачіВідео

15:54

Вчені пояснили, у кого при коронавірусі найчастіше зникають нюх і смак

Реклама
15:45

"Красуня, але не твоя": Зеленський відповів Путіну на скандальну заявуВідео

15:43

Патрульні катери і 370 одиниць пожежної техніки: Зеленський і Макрон домовилися розширити співпрацю

15:39

Україна збільшила товарообіг з Росією

15:18

Підсумки переговорів Зеленського і Макрона: всі подробиціВідео

15:15

Вижила лише мати: двоє дітей і батько загинули у пожежі на Донеччині через несправну пічку

15:14

"Звертайтеся до лікаря": Комаровський перерахував тривожні сигнали під час COVID-19

15:01

День ангела в лютому 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини

14:50

В Україні запустили спеціальний режим для IT-галузі.City

14:47

"Ти що дверима ляскаєш": у Запоріжжі таксист побив пасажирівВідео

14:39

Магнітна буря 10, 11 та 12 лютого 2022: графік, вплив і що робитиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти