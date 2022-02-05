Заллє дощами і розжарить по максимуму: українців попередили про аномальне літо / pixabay

Літо 2022 в Україні буде досить спекотним, при цьому кліматологи кажуть, що в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

Як розповіла в ефірі програми "Новий день" на Радіо НВ кліматолог, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Світлана Бойченко, Україна знаходиться в стадії переходу до іншого, не властивого їй клімату - аномального. При цьому можливі зміни температур, опадів.

Як уточнила Бойченко, з часом в Україні стане спекотніше: підвищаться температури і літо буде по-справжньому гарячим періодом у році.

"Червень також відрізнятиметься певною повторюваністю аномально високих температур, що раніше не було характерно", - розповіла експерт.

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"І можливо, опадів стане випадати трохи більше, особливо влітку", - додала вона.

За словами кліматолога, опади не будуть схожі на тривалі тропічні дощі, але будуть сильними, і, можливо, призведуть до негативних наслідків: підтоплень, повеней.

"Дощі останнім часом у нас випадають у вигляді злив. Вони раптові, коли за короткий час випадає норма, і навіть дві-три місячні норми опадів", – акцентувала фахівець.

Вона зазначила, що такі дощі можуть стати причиною проблеми, бо "екосистема не встигає засвоїти цю вологу".

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що погода в Україні навесні 2022 буде холодною - на нас чекають мінусові температури і снігопади, а куртки доведеться не ховати аж до самого літа.