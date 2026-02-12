У Дніпро прийде потепління, але з характером: що підготувала погода на вихідні

Після тривалих морозів повітря прогріється вище нульової позначки.

https://glavred.net/synoptic/v-dnepr-pridet-poteplenie-no-s-harakterom-chto-prigotovila-pogoda-na-vyhodnye-10740281.html Посилання скопійоване

Вологе повітря посилить відчуття холоду попри потепління вдень / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

14–15 лютого в Дніпрі холодно та хмарно, можливі опади

Температура коливатиметься від 0 °C до +7 °C

Вітер посилиться у неділю до 7,5 м/с, ймовірний дощ

Цими вихідними, 14 та 15 лютого, Дніпро опиниться під впливом вологого повітря та щільної хмарності. За даними ресурсу Sinoptik, погода буде холодною, з мокрими опадами та мінливою атмосферою.

Субота, 14 лютого

Ранок розпочнеться під дощем за температури +2 °C та вологості 98%, що зробить повітря особливо важким. До обіду опади зменшаться, температура підніметься до +3 °C, проте через вологість повітря відчуватиметься як 0 °C. Ввечері небо поступово проясниться, а ймовірність опадів знизиться до мінімуму.

відео дня

Пращури казали: "Якщо випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну. Якщо до кінця дня небо вкривалось туманним прошарком білих хмар, очікували незабаром хорошої погоди". Загалом за погодою суботи можна передбачити атмосферу до кінця зими.

Погода в Дніпрі 14 січня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 15 лютого

Неділя буде хмарною від ранку до вечора. Ранок почнеться при 0 °C, але вітер створюватиме відчуття -3 °C. Вдень температура підніметься до +4 °C, опади малоймовірні, хоча збережеться невелика ймовірність дощу.

Вечір обіцяє бути неспокійним: температура зросте до +7 °C, але разом із цим прийдуть дощ та сильний вітер зі швидкістю до 7,5 м/с. Пориви вітру та ймовірність опадів (85%) варто врахувати при плануванні прогулянок.

Як зауважують народні прикмети: "Яка сьогодні погода – такою весна буде. Якщо дорогу перемітає – весна буде пізньою і холодною, а якщо тепло – ранньою й теплою. Якщо цього дня сніжок – весною буде дощик".

Погода в Дніпрі 15 січня / Фото: скріншот sinoptik

Коли мороз піде на спад - прогноз синоптика

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що період найсуворіших морозів в Україні поступово завершується. За її оцінкою, найближчими днями очікується підвищення температури. Незважаючи на те, що зима ще може нагадати про себе короткочасними холодними хвилями, загальна тенденція — до поступового потепління.

Антициклон забезпечить переважно суху погоду по всій країні, за винятком Закарпаття, де можливий невеликий мокрий сніг. У Києві сильні морози відступають: уночі ще можливі до -20 °C, але вдень очікується ясна та суха погода з температурами близько -10 °C. У другій половині дня прогнозується посилення південного вітру, що слід враховувати при плануванні активностей на вулиці.

Інші новини Дніпра

Як писав Главред, У ніч на 12 лютого Київська та Дніпропетровська області стали об’єктами балістичних атак. Вибухи пролунали у Дніпрі та столиці. Про наближення повітряних цілей до міст неодноразово попереджали Повітряні сили України.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 7 лютого атакували безпілотниками кілька міст України. Вже відомо про пошкодження підприємств та інфраструктури у Запоріжжі, Дніпрі та Київщині.

Крім того, окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує вбивати мирних жителів України у прифронтрових містах. До кінця 2026 року ворог може дістати артилерією і до двох міст-мільйонників.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред