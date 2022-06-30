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Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься похолодання

30 червня 2022, 03:40

Хвиля дощів принесе відносно тривалий період прохолоди.

погода
Погода в Україні / ua.depositphotos.com

Погода в Україні на початку липня буде прохолодною. Після пекельної спеки в червні, температура повітря почне знижуватися, а місцями перепад температур відбудеться досить стрімко.

Як йдеться в прогнозі Gismeteo, похолодання відбудеться нерівномірно в різних куточках України і затримається на різний проміжок часу.

Так в центральних областях, хвиля опадів зіб'є температуру повітря в середині поточного тижня, але в наступні кілька днів стовпчик термометра буде підніматися до показника в +30.

Хвиля дощів принесе відносно тривалий період прохолоди.

На півдні України опадів в кінці червня і початку липня буде менше, а температурні скачки не стануть такими помітними, як в інших куточках країни.

У західних областях спека протримається аж до вихідних, проте потім там почне поступово холоднішати.

На сході найближчі дні очікуються особливо спекотними. Ближче до кінця тижня там варто чекати невеликого похолодання, проте вже після вихідних стовпчик термометра знову невблаганно поповзе вгору.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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