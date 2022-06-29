Україна буде "плавати": синоптики назвали дату атаки потужних злив

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у четвер, 30 червня, різко зіпсується. Як прогнозують синоптики, буде ослаблення сильної спеки і в деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

За даними погодного ресурсу Ventusky, 30 червня стовпчики триматимуться в основному на пікових +28...+36 градусів у північних, західних, східних та південних регіонах.

У центрі країни температура буде нижчою, не підніматиметься вище +23...+25 градусів.

Вранці, 30 червня, на північному сході, зокрема, у Сумській, Харківській, Черкаській та Полтавській областях - дощі з грозами. Частково йтиме дощ на Запоріжжі та Донеччині. На більшій частині Чернігівщини та решті території - без опадів.

Вдень грози перемістяться в бік центру, півдня і заходу, зокрема, дощ - у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Миколаївській, Одеській областях.

До вечора опади майже припиняться, йтиме дощ трохи на півдні та заході.

1 липня температура майже по всій країні знову сягатиме +30...+38 градусів, тільки в Закарпатті буде в районі +22...+ 27 градусів.

читайте такожЗалучите небувалий успіх і величезне багатство: прикмети на липень, які принесуть гроші і гармонію

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

Читайте також: