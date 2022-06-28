На вулиці буде справжнє "пекло": синоптики розповіли, коли в Україні похолодає

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні наприкінці червня принесе справжню африканську спеку. Найближчими днями стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35 градусів.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, 28 червня, максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме + 28 +33, місцями до + 35 градусів. Вдень опадів не очікується, світитиме сонце.

Однак увечері короткочасні дощі з грозами можливі в північних, східних і центральних областях, локально в Карпатах. У західних областях і в південній частині опадів не очікується.

У Києві найближчими днями буде спекотно, стовпчики термометрів піднімуться до +30 +34 градуси. Увечері не виключений короткочасний дощ з грозою.

Коли в Україні похолодає

За прогнозом синоптиків, спека спаде 30 червня. У четвер температура повітря знизиться до +28 +29 градусів.

Крім того, за прогнозом народних синоптиків початок липня очікується з дощів і зниження температури до +20 градусів.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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