Україну атакує величезний град і налетить смерч: синоптики назвали дату негоди

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні в останній день червня буде дуже небезпечною. Як повідомляють синоптики, крім сильної спеки буде шквальний вітер з сюрпризом.

Синоптик Наталка Діденко в Facebook пише, що на заході України очікується спека до 35 градусів, на відміну від сходу країни, де буде дещо похолодніше – близько 23-27 градусів. В інших областях спека дещо ослабне і термометри покажуть 25-30 градусів.

"Через значні температурні контрасти, від +35 до + 25 градусів, та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями (!) - зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали і навіть дрібномасштабні смерчі", - заявляє синоптик.

При цьому західні регіони будуть ставитися в останній день червня до області підвищеного атмосферного тиску, тому там істотних опадів не очікується.

У Києві спека 30 червня спаде. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу + 28 +29 градусів і можливий дощ з грозою, проте сильних злив не передбачається.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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