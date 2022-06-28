В Україну увірветься сильна злива і потужна гроза: синоптики назвали дати

Погода в Україні / pixabay

​Погода в Україні цього тижня буде аномальною. Як повідомляють синоптики, крім пекельної спеки в країну несподівано увірвуться грози і потужна злива.

При цьому температура повітря залишиться на стабільно високій від +27 до +33 градусів.

В середу, 29 червня, дощі поширяться з північного сходу на всю центральну, північну і частину південної України. На заході і сході все ще весь день буде ясне сонце.

Вночі прогнозується +17 +21 градус, а ось вдень буде + 34 градуси.

У четвер, 30 червня, дощі з грозами поширяться ще на кілька областей, зокрема, охоплюватимуть ще й Чернівецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області.

Температура повітря очікується від + 26 до +30 градусів. У той же час на заході України місцями стовпчики термометрів покажуть +36 градусів.

У перший день липня, дощі з грозами швидко перемістяться в південно-західні області України. У Закарпатті вночі до + 22, а вдень до +35 градусів. На інших територіях України очікується мінлива хмарність або сонячна погода.

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В суботу, 2 липня, більша частина території України зможе насолодитися сонячною погодою зі мінливою хмарністю.

Температура повітря вночі від +14 до +22, а вдень від +26 до +36 градусів.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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