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Синоптики попереджають про небезпеку: якою буде погода 26 вересня

Ангеліна Підвисоцька
25 вересня 2023, 18:38 оновлено 25 вересня, 18:42
У деяких регіонах температура повітря у вівторок опуститься до 12 градусів тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні 26 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 26 вересня буде теплою. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише на території Закарпаття, Прикарпаття та Волині.

Погода 26 вересня

В Україні 26 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вранці та вночі буде туман.

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"Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 26 вересня у багатьох областях буде тепло, але не достатньо.

Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться всього до 12-25 градусів тепла.

Найспекотніше буде на території Миколаївської та Херсонської областей. Там температура повітря підвищиться до 16-30 градусів тепла.

погода 26 сентября
Прогноз погоди в Україні 26 вересня / фото: meteoprog

Погода 26 вересня в Києві

У Києві 26 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Синоптики прогнозують туман.

"Температура вночі 9-14°, у південній частині 13-18°; вдень 23-28°, на Прикарпатті 17-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 26 сентября
Прогноз погоди в Україні 26 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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