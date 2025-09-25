Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності: Україну атакує сильна холоднеча

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 26 вересня
- Де температура повітря опуститься до -3 градусів
- Коли в Україну повернуться дощі
Погода в Україні 26 вересня буде прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України, крім Закарпатської та південних областей. Там оголосили І рівень небезпечності. У цих областях вночі 26-27 вересня будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях оголосили ІІ рівень небезпечності.
За словами синоптикині Наталки Діденко, 26 вересня над Україною буде антициклон, який принесе суху та сонячну погоду. Однак тепла чекати не слід. Температура повітря підвищиться лише до 13-18 градусів тепла. Вночі буде холодно - 2-9 градусів тепла. На заході, північному сході та у центральних областях будуть заморозки.
У суботу буде така ж погода. А у неділю очікуються дощі на півночі, Волині, Рівненщині та Харківщині. На території інших областей буде сухо.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 26 вересня
В Україні 26 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у більшості районів північної частини і в повітрі заморозки 0-3°; температура вдень 12-17° тепла; у південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі 4-9°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +2
За даними meteoprog, 26 вересня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +2...+15 градусів.
Погода 26 вересня у Києві
У Києві 26 вересня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області заморозки 0-3°, температура вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень близько 15° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через заморозки. Очікується 0-3 градуса.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, Україну накриє похолодання – українцям видали важливе попередження. Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.
Також раніше повідомлялося, коли в Україну прийде бабине літо – синоптик назвала дати різкої спеки. Коли в Україні потеплішає до +30, розповіла синоптик Укргідрометцентру.
Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – новий прогноз від синоптиків. Погода в Сумах буде найпрохолоднішою 20 вересня. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.
Вас також може зацікавити:
- Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні
- Влупить -3 та литиме дощ: Україну накрила хвиля похолодання
- Заморозки накриють низку областей: де варто готуватися до похолодання
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред