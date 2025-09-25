Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності: Україну атакує сильна холоднеча

У багатьох областях синоптики прогнозують заморозки - 0-3 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 26 вересня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

Коли в Україну повернуться дощі

Погода в Україні 26 вересня буде прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України, крім Закарпатської та південних областей. Там оголосили І рівень небезпечності. У цих областях вночі 26-27 вересня будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях оголосили ІІ рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, 26 вересня над Україною буде антициклон, який принесе суху та сонячну погоду. Однак тепла чекати не слід. Температура повітря підвищиться лише до 13-18 градусів тепла. Вночі буде холодно - 2-9 градусів тепла. На заході, північному сході та у центральних областях будуть заморозки.

У суботу буде така ж погода. А у неділю очікуються дощі на півночі, Волині, Рівненщині та Харківщині. На території інших областей буде сухо.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 26 вересня

В Україні 26 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у більшості районів північної частини і в повітрі заморозки 0-3°; температура вдень 12-17° тепла; у південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі 4-9°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 26 вересня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +2...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: meteoprog

Погода 26 вересня у Києві

У Києві 26 вересня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області заморозки 0-3°, температура вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень близько 15° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через заморозки. Очікується 0-3 градуса.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: meteoprog

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

