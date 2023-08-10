Найсильніша магнітна буря триватиме майже тиждень: в Україні не відступає шторм

Пікова потужність магнітної бурі 8 серпня досягла майже 8-ми балів.

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Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: pexels

Магнітна буря в Україні дуже затягнулася і триватиме весь тиждень. Зараз її потужність досягає майже 7-ми балів. Про це повідомляє meteoagent.

Потужна магнітна буря накрила країну ще 7 серпня. Тоді її сила досягла майже 6 балів. Наступного дня, 8 серпня, буря стала майже 8-бальною і це стало піком її потужності.

У середу, 9 серпня, сила шторму зменшилася на 1 бал і досягла майже 7-ми балів. Вже сьогодні, 10 серпня, також залишилася на рівні майже 7-ми балів. Такий же показник очікується і 11 серпня.

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Очікується, що лише 12 серпня сонячний шторм опуститься до майже 5-бального рівня і лише після цього піде на спад.

Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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