УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Найсильніша магнітна буря триватиме майже тиждень: в Україні не відступає шторм

Ангеліна Підвисоцька
10 серпня 2023, 20:36 оновлено 10 серпня, 22:14
1158
Пікова потужність магнітної бурі 8 серпня досягла майже 8-ми балів.
магнітна буря, погода
Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: pexels

Магнітна буря в Україні дуже затягнулася і триватиме весь тиждень. Зараз її потужність досягає майже 7-ми балів. Про це повідомляє meteoagent.

Потужна магнітна буря накрила країну ще 7 серпня. Тоді її сила досягла майже 6 балів. Наступного дня, 8 серпня, буря стала майже 8-бальною і це стало піком її потужності.

У середу, 9 серпня, сила шторму зменшилася на 1 бал і досягла майже 7-ми балів. Вже сьогодні, 10 серпня, також залишилася на рівні майже 7-ми балів. Такий же показник очікується і 11 серпня.

відео дня

Очікується, що лише 12 серпня сонячний шторм опуститься до майже 5-бального рівня і лише після цього піде на спад.

магнітна буря
Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Країна Путіна - покровитель терористів: Подоляк закликав вигнати РФ з Радбезу ООН

Країна Путіна - покровитель терористів: Подоляк закликав вигнати РФ з Радбезу ООН

22:15 Політика
"Стримують наступ": у Міноборони повідомили про надважкі бої ЗСУ проти окупантів

"Стримують наступ": у Міноборони повідомили про надважкі бої ЗСУ проти окупантів

21:39 Україна
Як викрали топ-окупанта Томова: BILD пише про "зухвалу" вилазку ЗСУ на Дніпрі

Як викрали топ-окупанта Томова: BILD пише про "зухвалу" вилазку ЗСУ на Дніпрі

20:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:15

Країна Путіна - покровитель терористів: Подоляк закликав вигнати РФ з Радбезу ООН

21:51

Молоко або вода: готуємо "повітряну" вівсянку за 15 хвилин

21:48

Ектор Хіменес-Браво поділив вихованців з подругою та відправив її за кордон

21:39

"Стримують наступ": у Міноборони повідомили про надважкі бої ЗСУ проти окупантів

20:52

Старовинний будинок на Ярославській знесли самоправно – в КМДА не видавали погоджень, відкрито кримінальне провадження

Запоріжжя і Херсонщина будуть звільненні восени, на росіян у Криму чекає Армагеддон – МаломужЗапоріжжя і Херсонщина будуть звільненні восени, на росіян у Криму чекає Армагеддон – Маломуж
20:50

Де в будинку повісити годинник, щоб залучити щастя: порада феншуй

20:44

Ріанна та ASAP Rocky вдруге стали батьками вдруге - ЗМІ

20:36

Найсильніша магнітна буря триватиме майже тиждень: в Україні не відступає шторм

20:16

Як викрали топ-окупанта Томова: BILD пише про "зухвалу" вилазку ЗСУ на Дніпрі

Реклама
20:08

Байден буде вимагати від Конгресу потужну допомогу для України: куди розприділять

19:57

Окупанти РФ вдарили по цивільному об'єкту в Запоріжжі: подробиціВідео

19:54

Що означає цикламен у домі: квітка, яка може покращити життя

19:30

Ударів по Москві все більше, Росії потрібно виконати низку умов - ГУР

19:10

" Голуби світу" ведуть закулісні переговори з Москвою і виставили вимогу Києву?Погляд

18:42

В Україну увірветься сильний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

18:21

Невістка Віктора Ющенка показала, як виглядає його крихітка-онук

18:20

Як відмити посуд з вузькою шийкою: спосіб, який спростить життя

18:18

У Чонгарі окупантам довелося будувати понтонний міст між пошкодженими: супутникові фото

17:59

Ракети з ударом на 500 км: ФРН скоро оголосить про постачання Києву Taurus - ЗМІ

17:55

"Пріорітетні завдання": генерал розкрив, чому ЗСУ зараз атакують мости на ХерсонщиніВідео

Реклама
17:37

Маломуж розповів, що буде, якщо відрізати росіян від трьох мостів на півдніВідео

17:31

Що не можна робити 12 серпня, щоб не втратити гроші: прикмети дня

17:24

У Буданова повідомили про отримання партії FPV-дронів від "Української команди"

17:13

"Тому що у мене є ти": Монатік зворушливо привітав дружину з днем народження

17:07

Як коти знаходять дорогу додому: вбудований компас чи чуття

16:58

"Наступ окупантів": українські військові утримали оборону ключових позицій

16:57

Ось чому не можна ставити порожню пляшку на стіл: прикмети і здоровий глузд

16:45

Осадча показала перші селфі молодшого сина

16:42

РФ почала використовувати в Бахмуті "аналоговнєтний" "Вихор": знайдено "жирний" нюанс

16:36

Армія України б'є війська РФ у напрямку Мелітополя, ворог контратакує - ЗСУ

16:21

Яка різниця між еспресо та американо: проста відповідь на популярний напій

16:17

Останні дні "блискучої": Жанну Фріске перед смертю прив'язували до ліжка

16:10

"Із нас усі сміються": Соловйов закотив істерику через курс рубля в РФВідео

16:01

Подруги ахнуть: експерт по волоссю розповіла, як відростити пишні локони

15:42

За годину до загибелі збирали гроші на ЗСУ: РФ вбила у Запоріжжі двох молодих музикантокВідео

15:35

У Білорусі сталася пожежа на Мозирському НПЗ: подробиціВідео

15:34

"Курсанти. Гостомельський рубіж": 1+1 покаже документалку про студентів, які зупинили ворожу колону

15:27

Що корисного в малосольних огірках і як їх правильно зберігати: відповідь вас здивує

15:26

У мережу злили перші фото Лади Денс після ДТП

15:16

Зухвала Мейхер показала фото в середземноморському стилі

Реклама
15:14

Це не морські дрони: названо зброю, здатну "вбити" Кримський міст

14:53

Армія РФ посилила штурми біля Куп’янська і йшла в атаку 4 рази за добу – ЗСУ

14:49

"Додатковий ресурс": стало відомо, чи збільшать українцям пенсії у 2024 році

14:31

Підготовка до зими: у Кличка розробили 15 сценаріїв реагування на надзвичайні ситуації взимку

14:27

Що може утримати українців після війни в УкраїніПогляд

14:22

Зірка "Дизель-шоу" заразилася небезпечною хворобою: що сталося

14:21

Чим потрібно снідати, щоб бути ситим: без проблем дочекаєтеся обіду

13:50

Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі: подробиці

13:47

Маломуж спрогнозував, чи варто побоюватися атак ворогів під Куп'янськом і на ЛуганщиніВідео

13:24

"Мені 50 років": дівчина розкрила 2 секрети, щоб виглядати на 30 років молодшеВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти