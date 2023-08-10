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В Україні температура повітря рване до +30: які регіони знову накриє спека

Альона Вороніна
10 серпня 2023, 11:29 оновлено 10 серпня, 11:30
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Дощі у найближчі дні поступово відходитимуть на другий план. А з відходом дощів прийде потепління – погода в Україні суттєво покращиться.

Погода, природа
Погода в Україні – температура повітря рване до +30/ Unsplash

Погода в Україні суттєво зміниться у найближчі дні. На більшій частині території нашої держави припиняться опади. Ближче до вихідних на зміну балтійському циклону "Zacharias" прийде новий антициклон.

Поле підвищеного тиску спричинить підвищення температури повітря. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.ua.

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Найвищі температури очікуються переважно на сході нашої держави. Дощі ще можливі у п’ятницю, 11 серпня – але лише у західних та північних областях та на крайньому сході.

Погода в Україні 11 серпня

У п'ятницю, 11 серпня, можливі опади на заході та півночі України, а також на крайньому сході. Дощі будуть невеликими, подекуди помірними, але у деяких місцях можливі також грози.

Вночі температура повітря становитиме від +12 до +17°С, вдень на Лівобережжі стовпчики термометрів показуватимуть позначки від +24 до +29°С, на решті країни очікується від +18 до +23°С. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 12 серпня

У суботу, 12 серпня суттєвих опадів у нашій державі не очікується. Невеликі короткочасні дощі подекуди можуть пройти лише у північних областях – їх варто очікувати вдень.

Температура повітря вночі очікується в межах від +12 до +17°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28°С, у Приазов'ї потеплішає до +30°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 13 серпня

У неділю, 13 серпня, по всій території нашої держави буде переважно без опадів. Вночі температура повітря залишатиметься в межах від +13 до +18°С, вдень повітря прогріється до +25…+30°С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Украине на неделю
Погода в Україні на тиждень/ meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що у деякі регіони України увірветься негода. Погода в Україні 10 серпня раптово стане прохолодною. Однак у деяких областях збережуться спекотні температури повітря.

Нагадаємо, в Україні затягується дуже сильна магнітна буря. Сила магнітної бурі досягає вже майже семи балів. Свого піку буря досягла на майже 8-бальному рівні.

Погода в Україні на осінь-2023

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

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