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В Україну увірветься сильний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
10 серпня 2023, 18:42 оновлено 10 серпня, 19:01
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У західних областях України температура повітря опуститься до +12 градусів тепла. Україну накриють грозові дощі.
погода
Прогноз погоди в Україні 11 августа / фото: pexels

Погода в Україні 11 серпня раптово стане прохолодною. Однак у деяких областях збережуться спекотні температури повітря. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики оголосили І рівень небезпечності через сильні грози у всіх областях України, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. На Лівобережжі 11 серпня очікуються град та шквали 15-20 м/с. Значні дощі очікують також у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Однак у Київській області очікують значну пожежну небезпеку.

відео дня
погода 11 августа
Прогноз погоди в Україні 11 августа / фото: ventusky

Погода на 11 серпня

Погода в Україні 11 серпня буде хмарною з проясненнями. Вітер буде переважно північним і досягатиме 7-12 м/с. Лише у східних областях напрямок вітру буде східним.

"Температура вночі 12-17°, у східних та південних областях 17-22°; вдень 21-26°, на сході країни та на Одещині до 29°", - йдеться у повідомленні.

Температура опуститься до +12

За даними meteoprog, 11 серпня температура в Україні опуститься до 12 градусів тепла. Найхолодніше в цей день буде на території Львівської та Житомирської областей. Водночас спекотно буде в Луганській та Донецькій областях. Там температура повітря підвищиться до +32 градусів тепла.

погода 11 августа
Прогноз погоди в Україні 11 августа / фото: meteoprog

Погода 11 серпня у Києві

Погода у Києві 11 серпня буде хмарною. Однак очікуються прояснення, опадів не прогнозують. У цей день очікується північний вітер, швидкість якого буде досягати 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 11 августа
Прогноз погоди в Україні 11 августа / фото: meteoprog

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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