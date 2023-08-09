Штормить вже третій день: в Україні затягується дуже сильна магнітна буря

Сила магнітної бурі досягає вже майже семи балів. Свого піку буря досягла на майже 8-бальному рівні.

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Україна дуже сильна магнітна буря / фото: pexels

Магнітна буря в Україні дуже затягується. Вона досягла високої потужності і поки не стає слабшою. Про це повідомляє meteoagent.

Потужна магнітна буря накрила країну ще 7 серпня. Тоді її сила досягла майже 6 балів. Наступного дня, 8 серпня, буря стала майже 8-бальною, що стало її піком.

Сьогодні, 9 серпня, сила шторму зменшилася на 1 бал і досягла майже 7-ми балів. Однак не варто очікувати, що буря йде на спад, бо вже завтра, 10 серпня, вона залишиться на такому ж рівні.

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Очікується, що лише після цього потужність бурі піде на спад.

Україну накрила потужна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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