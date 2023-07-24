Штормитиме мінімум 6 днів: в Україні затягується потужна магнітна буря

Магнітна буря в Україні дуже сильно затягується. В цілому вона триватиме цілих 6 днів і тільки після цього піде на спад і стане безпечною для здоров'я. Про це повідомляє meteoagent.
Буря накрила країну ще 23 липня, а її потужність сягала майже 5 балів. Проте вже сьогодні, 24 липня, сила магнітної бурі збільшилася на 2 одиниці - до майже 7-ми балів, що робить її небезпечною для здоров'я.
Очікується, що 25 липня потужність шторму знизиться до понад 4-х балів. Однак не варто очікувати, що буря закінчиться, адже 26 липня її сила знову зросте до майже 6-балів. Лише 27-28 липня буря вщухне до 4 балів, а після цього її потужність впаде.
29-30 липня магнітна буря буде на рівні 3 балів, що робить її безпечною для життя.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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