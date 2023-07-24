Штормитиме мінімум 6 днів: в Україні затягується потужна магнітна буря

Потужність затяжної магнітної бурі сягатиме майже 7-ми балів, що робить її досить небезпечною.

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Україну накрила дуже сильна магнітна буря / Колаж: Главред, фото: pexels

Магнітна буря в Україні дуже сильно затягується. В цілому вона триватиме цілих 6 днів і тільки після цього піде на спад і стане безпечною для здоров'я. Про це повідомляє meteoagent.

Буря накрила країну ще 23 липня, а її потужність сягала майже 5 балів. Проте вже сьогодні, 24 липня, сила магнітної бурі збільшилася на 2 одиниці - до майже 7-ми балів, що робить її небезпечною для здоров'я.

Очікується, що 25 липня потужність шторму знизиться до понад 4-х балів. Однак не варто очікувати, що буря закінчиться, адже 26 липня її сила знову зросте до майже 6-балів. Лише 27-28 липня буря вщухне до 4 балів, а після цього її потужність впаде.

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29-30 липня магнітна буря буде на рівні 3 балів, що робить її безпечною для життя.

Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань. Читайте також: Грози, град і шквали: Україну атакують сильні зливи

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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