В Україну увірвуться холод і зливи: якою буде погода в останній тиждень липня

Погода в Україні в найближчі дні не порадує теплом – в останній тиждень липня аж до вихідних пануватиме прохолодна погода з дощами. Але вже у вихідні українців чекає потепління.
Про те, якою буде погода цього тижня, розповіла відомий український синоптик Наталія Діденко. Вона повідомила, що вже з середи, 26 липня, в Україні почне холодати.
При цьому спершу зниження температури насунеться на захід України, а впродовж четверга-п'ятниці зниження температури повітря пошириться в східному напрямку.
Також вона описала погоду, яка чекає найближчими днями на мешканців Києва. Діденко зазначила, що у столиці України в четвер, 27 липня, можливі сильні дощі та відчутне похолодання.
"Метеорологічна карусель крутитиме голову й маніпулюватиме судинами – профілактично відбивайтеся!", – написала синоптик.
Проте у Києві до вихідних погода покращиться, в суботу та неділю на киян чекають достатньо теплий рівень температури повітря.
"29-30 липня, практично завершення місяця, подарує киянам комфортну синоптичну ситуацію – ясне голубе небо, білі купчасті хмарки, прийнятну температуру повітря +25+28 градусів. Всі – на природу!.. Поспішайте використати хорошу погоду для хороших справ, зміцнення здоров'я, укріплення даху над головою в прямому й ментальному сенсах", – зазначила Діденко.
Раніше Наталя Діденко розповідала, що серпень розпочнеться зі спеки. У перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску, тобто переважно опадів не буде, а температури будуть високими, свідчить прогноз погоди.
Також повідомлялося, що в Україні затягується потужна магнітна буря. Потужність затяжної магнітної бурі сягатиме майже 7-ми балів, що робить її досить небезпечною. В цілому вона триватиме цілих 6 днів і тільки після цього піде на спад і стане безпечною для здоров'я.
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