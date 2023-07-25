В Україну увірвуться холод і зливи: якою буде погода в останній тиждень липня

Зниження температури у найближчі дні накриє практично усі області. Дощі загрожують випасти в один день.

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Погода в Україні цього тижня буде прохолодною аж до вихідних/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні в найближчі дні не порадує теплом – в останній тиждень липня аж до вихідних пануватиме прохолодна погода з дощами. Але вже у вихідні українців чекає потепління.

Про те, якою буде погода цього тижня, розповіла відомий український синоптик Наталія Діденко. Вона повідомила, що вже з середи, 26 липня, в Україні почне холодати.

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При цьому спершу зниження температури насунеться на захід України, а впродовж четверга-п'ятниці зниження температури повітря пошириться в східному напрямку.

Також вона описала погоду, яка чекає найближчими днями на мешканців Києва. Діденко зазначила, що у столиці України в четвер, 27 липня, можливі сильні дощі та відчутне похолодання.

"Метеорологічна карусель крутитиме голову й маніпулюватиме судинами – профілактично відбивайтеся!", – написала синоптик.

Проте у Києві до вихідних погода покращиться, в суботу та неділю на киян чекають достатньо теплий рівень температури повітря.

"29-30 липня, практично завершення місяця, подарує киянам комфортну синоптичну ситуацію – ясне голубе небо, білі купчасті хмарки, прийнятну температуру повітря +25+28 градусів. Всі – на природу!.. Поспішайте використати хорошу погоду для хороших справ, зміцнення здоров'я, укріплення даху над головою в прямому й ментальному сенсах", – зазначила Діденко.

Раніше Наталя Діденко розповідала, що серпень розпочнеться зі спеки. У перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску, тобто переважно опадів не буде, а температури будуть високими, свідчить прогноз погоди.

Також повідомлялося, що в Україні затягується потужна магнітна буря. Потужність затяжної магнітної бурі сягатиме майже 7-ми балів, що робить її досить небезпечною. В цілому вона триватиме цілих 6 днів і тільки після цього піде на спад і стане безпечною для здоров'я.

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