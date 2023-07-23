Пекло буде скрізь: в Україну йде найсильніша спека цього літа

Екстремальна спека з Європи підступає до України. Скоро стовпчики термометрів піднімуться до + 40°С.

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Погода в Україні / goodfon.com

Погода в Україні в останній тиждень липня буде шалено спекотною. Температура може досягти + 37°С. Після чого встановиться літня погода з комфортним температурним режимом.

За даними Укргідрометцентру, з 22 по 23 липня в Україні місцями очікуються дощі, а півдні навіть грози.

Температура повітря вночі від +13°C до +18°C, вдень від +24°C ...до +29 °C, на півдні та в Криму до + 32°C.

відео дня

З 24 липня в Україну прийде антициклон, а з 25 по 27 липня стане причиною дощової погоди на більшій території України.

Карта погоди / meteoprog.com

На півдні України 25 липня стовпчики термометрів піднімуться до +32-37.

При цьому з 28-30 липня збережеться ймовірність непостійної і дощової погоди в більшості областей.

В Україні вдарить +41

Екстремальна спека з Європи підступає до України. Скоро стовпчики термометрів піднімуться до + 40 практично по всій території країни.

Погода на 1 серпня / ventusky

За даними метеосервісу ventusky, у понеділок, 31 липня, по всій території України очікується висока температура, без опадів. Найвища температура буде на Півдні +40°С. У Чернігівській області температура буде нижчою - до +28°С.

У середу, 2 серпня, за даними ventusky, в центральних, південних і східних областях України температура досягне максимальних позначок від +32°C до +41°C.

Погода на 2 серпня / ventusky

Погода у Києві в серпні 2023

Раніше синоптики повідомляли, що серпень у столиці України буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. З 1 по 10 серпня 2023 року температура повітря в середньому прогріється до 20°C.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. Весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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