Аграрії будуть дуже задоволені: чого чекати від погоди в останній тиждень липня

В цілому, температура повітря впродовж наступного тижня не перевищить +34 градуси. Можливі короткочасні дощі та грози.

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Синоптик озвучила прогноз погоди на тиждень 24-30 липня 2023 / Фото: pixabay.com

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в Україні в останній тиждень липня.

Погода на тиждень 24-30 липня 2023

В цілому, температура повітря впродовж наступного тижня не перевищить +34 градуси. Можливі короткочасні дощі та грози, передає NV.

Синоптик прогнозує, що 23-24 липня буде переважно без опадів, лише в південних тс східних областях в неділю ще пройдуть короткочасні дощі з грозами.

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Вітер переважатиме північно-західний, з переходом на південно-західний, помірний. Під час гроз на півдні та сході можливі шквали.

Температура повітря 24 липня вночі становитиме +12 ... +17 градусів, у південних областях - від +18 до +23. Вдень стовпчики термометрів у більшості областей коливатимуться від +24 до +29 градусів, у південних та південно-західних областях +29... + 34.

"В цілому, вище, ніж +34 на наступний тиждень ми не очікуємо. Можливо, локально + 35 - по півдню України можуть бути такі показники", - розповіла Птуха.

25-26 липня в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На південному сході - без опадів. Температура повітря в ці дні буде класичною для літа: вночі +14...+20, вдень +25...+31. На півдні буде трохи спекотніше - до +34, а в західних регіонах, навпаки, прохолодніше-від +22 до + 27.

Со 27 липня на зміну полю зниженого тиску надійде чергове поле високого тиску, говорить прогноз погоди.

"Тому там переважно буде без опадів, тільки 30-го липня в правобережній частині країни, а 31-го липня на Лівобережній очікуються короткочасні грозові дощі. Температурні показники вночі такі самі: +12...+18, південь — десь до +23 і навіть трошки вище. А в денні години +25 ... +31 у більшості областей. У південній частині, а 29-30-го липня також і в східних областях очікується +28...+35. Тоді це буде найгарячіше. А захід і північні області залишатимуться в межах +21...+27", - розповіла Птуха.

В цілому, погода в Україні обіцяє бути комфортною.

"Тобто коливання такі: трошки з дощем, трохи без дощу. Аграрії дуже задоволені, вони спостерігають гарне зволоження, і не холодно, тепло. Дуже Така комфортна погода", - резюмувала синоптик.

Як повідомляв Главред, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні восени 2023. Середня температура повітря очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022.

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