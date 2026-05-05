Україну після спеки різко накриють грози: синоптик сказала, коли зміниться погода

Літні температури ще недовго тішитимуть українців.

Прогноз погоди в Україні 6 травня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

У яких областях України дощитиме у середу

Якою буде максимальна температура повітря у Києві 5 травня

Погода в Україні залишається літньою. Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, завтра, 6 травня, вдень очікується +22+27 градусів, але в південній частині буде дещо прохолодніше - +17+21 градус.

У більшості областей України дощі малоймовірні, але локальні опади можливі на Луганщині, а ввечері - на заході країни.

Погода в Україні 6 травня / фото: скріншот з meteoprog

"Зміна погоди очікується наприкінці тижня - локальні дощі, грози, зниження температури повітря. А поки що радіємо найкомфортнішому синоптичному періоду", - зауважила синоптик.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Києві 6 травня

У столиці у середу погода буде суха та сонячна, без опадів. Температура повітря максимально підвищиться до +26 градусів. Вітер південно-західний, 3-4 м/c.

Погода в Києві 6 травня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україні впадуть грозові дощі - прогноз

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, протягом тижня в Україні буде досить висока температура повітря. Але в неділю вона дещо знизиться.

10 травня очікується +18+23 градуси. Також вдень у західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вітер буде змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Одесі, області та вздовж морського узбережжя найближчими днями буде малохмарною. Синоптики не прогнозують істотних опадів під впливом гребеня антициклону.

Раніше повідомлялося, що погода в Черкаській області нормалізується та набуває по-справжньому весняних рис. Температура повітря місцями перевищує +25 градусів.

Нещодавно синоптики попереджали, що на Дніпропетровщині температура підніметься до комфортних весняних значень, однак зберігатиметься підвищена пожежна небезпека.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

