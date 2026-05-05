Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну після спеки різко накриють грози: синоптик сказала, коли зміниться погода

Анна Косик
5 травня 2026, 14:21
Літні температури ще недовго тішитимуть українців.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоди в Україні 6 травня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • У яких областях України дощитиме у середу
  • Якою буде максимальна температура повітря у Києві 5 травня

Погода в Україні залишається літньою. Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, завтра, 6 травня, вдень очікується +22+27 градусів, але в південній частині буде дещо прохолодніше - +17+21 градус.

У більшості областей України дощі малоймовірні, але локальні опади можливі на Луганщині, а ввечері - на заході країни.

відео дня
погода в украине 6 мая
Погода в Україні 6 травня / фото: скріншот з meteoprog

"Зміна погоди очікується наприкінці тижня - локальні дощі, грози, зниження температури повітря. А поки що радіємо найкомфортнішому синоптичному періоду", - зауважила синоптик.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Києві 6 травня

У столиці у середу погода буде суха та сонячна, без опадів. Температура повітря максимально підвищиться до +26 градусів. Вітер південно-західний, 3-4 м/c.

погода в киеве 6 мая
Погода в Києві 6 травня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україні впадуть грозові дощі - прогноз

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, протягом тижня в Україні буде досить висока температура повітря. Але в неділю вона дещо знизиться.

10 травня очікується +18+23 градуси. Також вдень у західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вітер буде змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Одесі, області та вздовж морського узбережжя найближчими днями буде малохмарною. Синоптики не прогнозують істотних опадів під впливом гребеня антициклону.

Раніше повідомлялося, що погода в Черкаській області нормалізується та набуває по-справжньому весняних рис. Температура повітря місцями перевищує +25 градусів.

Нещодавно синоптики попереджали, що на Дніпропетровщині температура підніметься до комфортних весняних значень, однак зберігатиметься підвищена пожежна небезпека.

Більше новин:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко новини України Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну після спеки різко накриють грози: синоптик сказала, коли зміниться погода

Україну після спеки різко накриють грози: синоптик сказала, коли зміниться погода

14:21Синоптик
"Мені подобається Зеленський": Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні

"Мені подобається Зеленський": Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні

13:48Війна
Ракети подолали понад 1500 км: Зеленський показав, як запускали "Фламінго" по РФ

Ракети подолали понад 1500 км: Зеленський показав, як запускали "Фламінго" по РФ

13:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
Петра і Павла у 2026 році перенесли: дати за новим і старим стилем

Петра і Павла у 2026 році перенесли: дати за новим і старим стилем

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Дім подає знак: які побутові дрібниці вважаються попередженням про небезпеку

Дім подає знак: які побутові дрібниці вважаються попередженням про небезпеку

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунт

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунт

Фіцо відмовився брати участь у параді в Москві 9 травня - що сталось

Фіцо відмовився брати участь у параді в Москві 9 травня - що сталось

Останні новини

14:55

РФ не може зробити запас дронів і запускає їх фактично "з конвеєра": яка причина

14:52

Як авто проїдуть перехрестя: лише половина водіїв дає правильну відповідьВідео

14:50

Шикарні котлети без м'яса і яєць: рецепт простіше простого

14:28

"Фантастичний період: 45-річна Вітвіцька показала вагітний животик

14:25

Птах "дав знак" чоловікові, і той через кілька днів став мільйонером

Між США та Україною є стабілізація у питанні санкцій, Київ відповідає ударами по РФ - ВласюкМіж США та Україною є стабілізація у питанні санкцій, Київ відповідає ударами по РФ - Власюк
14:21

Україну після спеки різко накриють грози: синоптик сказала, коли зміниться погода

14:01

"Увінчаний лавром": яке старовинне українське імʼя знову повертається в моду

13:59

Яєчня, як у ресторані, лише за 90 секунд: що потрібно додати у сковорідкуВідео

13:48

"Мені подобається Зеленський": Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні

Реклама
13:21

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаюВідео

13:21

Без палиці та чоловіка: Пугачова несподівано вийшла в люди й вразила своїм виглядом

13:10

Ракети подолали понад 1500 км: Зеленський показав, як запускали "Фламінго" по РФ

13:09

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та колиВідео

12:59

Вартість оцінюють у мільйон: жінка під час прогулянки натрапила на скарб

12:42

Які фрукти варто їсти щодня: простий гід для всієї родини новини компанії

12:40

"Ми не зайдемо у Слов'янськ": в РФ почали говорити про поразку у війні

12:22

Ковдра та подушки знову стануть свіжими без прання: який простий метод допоможе

12:09

Китайський гороскоп на завтра, 6 травня: Свиням — гнів, Драконам — меланхолія

11:46

"Є чітке підтвердження": Зеленський розкрив правду про втрати армії РФ

11:43

Що не можна садити поруч із полуницею: перелік рослин, які "знищують" урожайВідео

Реклама
11:36

"Негайне розлучення": жінка розповіла про огидну звичку чоловіка

11:14

Магазин та сервіс AKS: обирайте найкращу електроніку та запчастини в одному місці новини компанії

11:12

"Назвала чоловічим органом": відома ведуча образилася на Лесю НікітюкВідео

11:04

У Німеччині закликали країни ЄС якнайшвидше переймати військовий досвід України

10:46

Як правильно одягати малюка при температурі +20 градусів - універсальний лайфхак

10:40

Більшість робить помилку: у якій воді варити картоплю - в холодній чи гарячій

10:14

Український "Фламінго" завдав удару по військовому заводу в РФ: потужна пожежа в Чебоксарах

10:01

"Попрощався назавжди": Потап залишив останнє послання Насті Каменських

09:56

Чи дійсно окупанти досягли околиць Костянтинівки: в ISW розкрили ситуацію

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 травня (оновлюється)

09:24

На Одесу чекає літнє тепло: синоптики розповіли, коли очікувати температури до +25°

09:20

Підступний ракетний удар РФ просто по рятувальниках: є загиблі та багато пораненихФото

08:56

5 травня все зміниться: три знаки зодіаку нарешті побачать світло в майбутньому

08:45

Вартові пам’яті та надії: Блаженніший Митрополит Епіфаній нагородив колектив ПФ "Петро Великий" та її керівницю Аллу Ландар новини компанії

08:29

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

5 загиблих і понад 30 поранених: РФ вгатила балістикою та дронами по Полтавщині

08:22

Росія завдала удару по Дніпру та області ракетами, дронами та авіабомбами: є руйнування та пораненіФото

07:57

РФ цинічно атакувала Київ та область: є руйнування та поранені - всі деталіФото

07:52

Путін боїться замаху: Невзлін оцінив перспективи такого сценаріюПогляд

07:18

Вибухи лунали по всій Росії: під ударом — завод для "Шахедів" та найбільший НПЗ

Реклама
05:55

"Людину обробили": психічний стан Ані Лорак налякав росіян

05:11

Справжні делікатеси часів СРСР: що їли радянські люди лише на свято

04:41

Життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим - хто схопить удачу за хвіст

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 4 відмінності на картинці хлопчика на велосипеді за 12 с

03:32

Як назавжди позбутися бур’янів між плитками: поради для чистого дворуВідео

03:09

Чому кішка їсть целофанові пакети та пластик: сигнал, який не можна ігноруватиВідео

02:04

"Вірогідність дуже висока": РФ готує масований удар, названо нові цілі ворога

04 травня, понеділок
23:51

Аж ніяк не капсули: експертка пояснила, чим краще прати на коротких циклахВідео

23:43

Стрілянина біля Білого дому: Секретна служба США оточила район, що відомо

23:24

Тепло принесе нову небезпеку: синоптики попередили, що чекає на Черкащину

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини Полтави
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапоїЗакускиСалати
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти