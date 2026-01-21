Рус
Найсильніша магнітна буря раптово накрила країну: коли вона закінчиться

Ангеліна Підвисоцька
21 січня 2026, 11:17
252
Ця магнітна буря може негативно впливати на самопочуття людини.
магнітна буря
Україну атакувала дуже сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила посилена магнітна буря. Вона може негативно вплинути на самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Після одноденного затишшя країну атакувала нова і дуже сильна магнітна буря. 19 січня потужність бурі зросла до максимуму - 9 балів. Наступного дня вона стала трохи слабшою - 8 балів.

відео дня

Сьогодні, 21 січня, потужність бурі знизилася до семи балів. Очікується, що наступного дня вона буде 4-бальною, а потім стане мінімальною.

магнітна буря
Україну атакувала сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 8 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 21 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 65%. Ймовірність спалахів класу Х становить 20%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 86 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - йдеться в повідомленні.

Найсильніша магнітна буря раптово накрила країну: коли вона закінчиться
Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від декількох годин до декількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять в магнітосферу Землі і взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітної бурі у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
