Різке похолодання охопить Житомирщину: синоптики попередили про падіння температури

Прогноз погоди у Житомирі та області

Якою буде погода у Житомирі 18 березня

Прогноз погоди на середу для Житомирської області

Житомирщину на середині тижня зіткнеться з погодою, яка радше нагадує затяжний перехідний сезон, ніж упевнений рух до тепла. За даними обласного гідрометцентру, 18 березня регіон опиниться під впливом сухої та прохолодної повітряної маси з північного сходу, що тимчасово "заморозить" весняне потепління.

Якою буде погода у Житомирі

Місто зустріне добу мінливою хмарністю та відсутністю опадів. Нічні температури балансуватимуть на межі нуля — від +1 до -1 градуса. Вдень повітря прогріється лише до +6…+8°.

Прогноз погоди у Житомирській області

У області ситуація контрастніша: нічні значення коливатимуться від +2 до -3°, а денні - від +5 до +10°. Водночас попри прохолоду, опадів не прогнозують.

Пориви вітру 5–10 м/с підтримуватимуть відчутну прохолоду навіть у денні години.

Що це означає для мешканців області

аграріям варто врахувати можливі нічні "мінуси" під час ранніх польових робіт;

містянам - не поспішати з легким одягом, адже вітер робитиме погоду холоднішою, ніж показує термометр;

водіям - бути уважними вранці: локальні заморозки можуть створити слизькі ділянки.

Як повідомляв Главред, на Рівненщині впродовж 18-20 березня очікується переважно суха та відносно тепла погода. Істотних опадів не прогнозується, а температурні показники коливатимуться в межах ранньовесняних значень.

У Полтаві та області внаслідок надходження холодної повітряної маси та збільшення хмарності цього тижня денні температури знизяться до 3-8 градусів тепла.

Крім того, березневе потепління у Дніпрі тимчасово візьме паузу. Найближчими днями місто накриє щільна хмарність, а синоптики прогнозують дощі.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

