Різке похолодання охопить Житомирщину: синоптики попередили про падіння температури

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у Житомирі 18 березня
- Прогноз погоди на середу для Житомирської області
Житомирщину на середині тижня зіткнеться з погодою, яка радше нагадує затяжний перехідний сезон, ніж упевнений рух до тепла. За даними обласного гідрометцентру, 18 березня регіон опиниться під впливом сухої та прохолодної повітряної маси з північного сходу, що тимчасово "заморозить" весняне потепління.
Якою буде погода у Житомирі
Місто зустріне добу мінливою хмарністю та відсутністю опадів. Нічні температури балансуватимуть на межі нуля — від +1 до -1 градуса. Вдень повітря прогріється лише до +6…+8°.
Прогноз погоди у Житомирській області
У області ситуація контрастніша: нічні значення коливатимуться від +2 до -3°, а денні - від +5 до +10°. Водночас попри прохолоду, опадів не прогнозують.
Пориви вітру 5–10 м/с підтримуватимуть відчутну прохолоду навіть у денні години.
Що це означає для мешканців області
- аграріям варто врахувати можливі нічні "мінуси" під час ранніх польових робіт;
- містянам - не поспішати з легким одягом, адже вітер робитиме погоду холоднішою, ніж показує термометр;
- водіям - бути уважними вранці: локальні заморозки можуть створити слизькі ділянки.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на Рівненщині впродовж 18-20 березня очікується переважно суха та відносно тепла погода. Істотних опадів не прогнозується, а температурні показники коливатимуться в межах ранньовесняних значень.
У Полтаві та області внаслідок надходження холодної повітряної маси та збільшення хмарності цього тижня денні температури знизяться до 3-8 градусів тепла.
Крім того, березневе потепління у Дніпрі тимчасово візьме паузу. Найближчими днями місто накриє щільна хмарність, а синоптики прогнозують дощі.
Вас може зацікавити:
- Температура різко зміниться: що підготувала погода для Дніпра цього тижня
- Україну накрила хвиля похолодання: відомо, коли повернеться весняне тепло
- На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний "плюс"
Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології
Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.
