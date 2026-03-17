Полтавщину накриває похолодання: синоптики попередили про зміну температури

У Полтаві та області внаслідок надходження холодної повітряної маси та збільшення хмарності цього тижня денні температури знизяться до 3-8 градусів тепла.
Як повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook, такі зміни наблизять температури до кліматичної норми. Водночас нічні температури залишатимуться близькими до 0 градусів.
До 22 березня на Полтавщині синоптики не прогнозують істотних опадів, а до вихідних температура повітря знову підвищиться.
Погода 17 березня
Сьогодні на Полтавщині до кінця доби очікується хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10м/с. Температура повітря по області коливатиметься в межах 4-9 градусів тепла. У Полтаві очікується 5-7 градусів тепла.
Нагадаємо, Главред писав, що березневе потепління у Дніпрі тимчасово візьме паузу. Найближчими днями місто накриє щільна хмарність, а синоптики прогнозують дощі.
Раніше повідомлялося, що погода в Тернопільській області 17 березня буде хмарною з проясненнями. Відомо, що вітер буде південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.
Напередодні стало відомо, що у Житомирській області цього тижня погода буде спокійна та передбачувана, проте відчутно прохолодніша, ніж попереднього. До 20 березня опадів не прогнозують, небо залишатиметься переважно малохмарним.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
