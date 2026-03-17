Полтавщину накриває похолодання: синоптики попередили про зміну температури

Синоптики повідомили, скільки триватиме похолодання.

Погода на Полтавщині 17 березня / фото: pixabay

У Полтаві та області внаслідок надходження холодної повітряної маси та збільшення хмарності цього тижня денні температури знизяться до 3-8 градусів тепла.

Як повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook, такі зміни наблизять температури до кліматичної норми. Водночас нічні температури залишатимуться близькими до 0 градусів.

До 22 березня на Полтавщині синоптики не прогнозують істотних опадів, а до вихідних температура повітря знову підвищиться.

Погода 17 березня

Сьогодні на Полтавщині до кінця доби очікується хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10м/с. Температура повітря по області коливатиметься в межах 4-9 градусів тепла. У Полтаві очікується 5-7 градусів тепла.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

