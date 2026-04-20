Невеликий 'мінус' та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні
- Коли очікується сильний вітер
Погода в Тернопільській області впродовж робочого тижня матиме мінливий характер. Зокрема, прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показникам. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
"Дні антициклональної погоди чергуватимуться з днями фронтальної діяльності", - йдеться у повідомленні.
Синоптики також додали, що у другій половині тижня слід очікувати на поривчастий північно-західний вітер.
Погода в Тернополі 21 квітня
У вівторок на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікуються невеликі дощі, вдень - без істотних опадів. Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, а вдень прогнозується +7…+12 градусів.
Погода в Тернополі 22 квітня
У середу також прогнозується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі буде в межах від 0 до +5 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-3 градуси. Вдень температура підніметься до +9…+14 градусів.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, на Черкащині оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний процес і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.
У Дніпрі та області тиждень відзначиться переважно похмурою погодою, частими опадами та помірним температурним режимом. Зокрема, найбільш вологим днем тижня стане вівторок.
Водночас погода на Житомирщині цього тижня обіцяє різкі контрасти: від нічних морозів до більш м’який весняних температур вдень, а наприкінці тижня - повернення дощів.
Читайте також:
- Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня
- Ціни на бензин та дизель скоро обваляться: наскільки подешевшає пальне
- Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
