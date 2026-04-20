Невеликий "мінус" та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода

Марія Николишин
20 квітня 2026, 22:05
Синоптики також прогнозують невеликі дощі, які пройдуть вночі.
Невеликий 'мінус' та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні
  • Коли очікується сильний вітер

Погода в Тернопільській області впродовж робочого тижня матиме мінливий характер. Зокрема, прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показникам. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

"Дні антициклональної погоди чергуватимуться з днями фронтальної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Синоптики також додали, що у другій половині тижня слід очікувати на поривчастий північно-західний вітер.

Прогноз температури повітря / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Тернополі 21 квітня

У вівторок на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікуються невеликі дощі, вдень - без істотних опадів. Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, а вдень прогнозується +7…+12 градусів.

Погода в Тернополі 22 квітня

У середу також прогнозується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах від 0 до +5 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-3 градуси. Вдень температура підніметься до +9…+14 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, на Черкащині оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний процес і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.

У Дніпрі та області тиждень відзначиться переважно похмурою погодою, частими опадами та помірним температурним режимом. Зокрема, найбільш вологим днем тижня стане вівторок.

Водночас погода на Житомирщині цього тижня обіцяє різкі контрасти: від нічних морозів до більш м’який весняних температур вдень, а наприкінці тижня - повернення дощів.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

23:11Україна
Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

21:59Війна
Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

21:41Війна
Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з дітьми в парку за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з дітьми в парку за 45 с

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Вкрав мого сина": Кіркоров пішов на крайні заходи через дитину

"Вкрав мого сина": Кіркоров пішов на крайні заходи через дитину

Як зупинити дозрівання бананів за пару секунд: простий лайфхак із плодоніжкою

Як зупинити дозрівання бананів за пару секунд: простий лайфхак із плодоніжкою

23:11

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

22:21

Бухалово та Деньги: справжня історія найдивніших назв українських сіл та міст

22:06

Гороскоп на завтра, 21 квітня: Ракам - інтриги, Скорпіонам - успіх

22:05

Невеликий "мінус" та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода

21:59

Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
21:57

Шість матчів очікування: "Шахтар" здобув перемогу над "Поліссям", деталі

21:41

Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

21:29

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

21:08

Яку техніку не можна вмикати в подовжувач - ризик пожежі

21:07

Як правильно використовувати ручки над дверима в авто: просто триматися не вартоВідео

20:37

Чоловік косив траву і знайшов під ногами скарб на 40 000 євро: що там булоВідео

20:36

Щоб усе пішло в ріст: "золоті" дати посадки в травні за місячним календаремВідео

19:58

"Складні бої, РФ намагається просочуватись: росіяни штурмують Сумщину

19:51

Колорадський жук не наблизиться: 5 рослин-рятівників, які мають бути на грядці

19:50

Температура впаде до -3 і випаде сніг: в Україні розбушується потужний циклон

19:39

"Мене не рятуйте, допоможіть татові": опублікували відео з камер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві

19:36

Терехов про відтермінування введення ПДВ для ФОП: "Це - спільна перемога людей, малого бізнесу та громад"

19:35

"Це не гра": Мадяр різко висловився про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

19:22

Чи можна вигулювати кішку на повідку: що про це кажуть експерти

19:10

Трагедія в Києві як симптом війни: Маляр про нові виклики для українцівПогляд

18:52

Щоб гроші не "тікали" з дому: де має лежати гаманець вночі

18:45

Підтягнення білоруських військ до кордону: в ДПСУ зробили важливу заяву

18:40

Подарунок для Путіна: економіст пояснив, як Трамп "підіграв" РосіїВідео

18:25

У ЄС готують для України "полегшене" членство: що пропонують

18:08

Унітаз знову засяє, якщо на нього нанести просту суміш із 3 речовин

17:57

"Соромно дивитися": Деніел Редкліфф назвав найгірші та найкращі фільми про Гаррі Поттера

17:51

Більше не таємниця: ким насправді були перші масони, пояснення здивуєВідео

17:42

Ціни на бензин та дизель скоро обваляться: наскільки подешевшає пальне

17:24

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

17:23

Робота замість хайпу: нардеп Веніславський пояснив особливості характеру Буданова

17:14

СБУ нарощує темпи ураження ворога: перша у рейтингу на фронті та посилює далекобійні удари, - експерт

17:11

Мобілізація, штрафи і в'язниця: в ЄС готують депортацію чоловіків до України, що їх чекаєВідео

17:04

Великі й солодкі плоди гарантовано: чим підживити кавуни та дині після сходження

16:59

Війська РФ масово мінують узбережжя Криму: Волошин розкрив задум окупантів

16:40

"Любить Україну, живе там": відомий ведучий розкрив "патріотичну" позицію Ями

16:40

Торкнуться не лише України, а й країн ЄС: названо загрози з боку Білорусі

16:35

Для чого в СРСР ховали лавровий лист під ліжко: лайфхак, про який знають одиниця

16:02

Нова хвиля сильних заморозків і дощів накриє Житомирщину: які дні будуть найхолоднішими

15:51

РФ у вогні: Генштаб розкрив подробиці потужних ударівВідео

15:47

Світлицька розповіла, що робила з Цимбалюком під час ДТП: "Підтримала його"

15:22

"Він пробив сталеві двері": Шарліз Терон розповіла, як її мати застрелила батька

15:21

Біля Рівного пролунав потужний вибух: багато людей поранені, двоє - у тяжкому стані

15:02

Ніякі не "анютині глазки ": як українською правильно назвати ці квіти

14:51

Зрадив Україну і воював на боці РФ: ЗСУ ліквідували екс-футболіста "Зорі" і "Шахтаря"

14:35

Салат з редиски, який будуть їсти всі: простий рецепт за 10 хвилин

14:10

Українські військові назвали "недоцільним" утримувати Мирноград – ЗМІ

14:09

Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

14:04

Удар по гаманцях українців: ціна на популярний молочний продукт б'є рекорди

13:44

Ігор Ласточкін вийшов на звʼязок з фронту у запальному відео — деталіВідео

13:40

Шпилька чи булавка: як насправді правильно називати цю річ - відповідь здивує

