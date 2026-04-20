Невеликий 'мінус' та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода

Синоптики також прогнозують невеликі дощі, які пройдуть вночі.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Погода в Тернопільській області впродовж робочого тижня матиме мінливий характер. Зокрема, прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показникам. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

"Дні антициклональної погоди чергуватимуться з днями фронтальної діяльності", - йдеться у повідомленні. відео дня

Синоптики також додали, що у другій половині тижня слід очікувати на поривчастий північно-західний вітер.

Прогноз температури повітря / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Тернополі 21 квітня

У вівторок на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікуються невеликі дощі, вдень - без істотних опадів. Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, а вдень прогнозується +7…+12 градусів.

Погода в Тернополі 22 квітня

У середу також прогнозується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах від 0 до +5 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-3 градуси. Вдень температура підніметься до +9…+14 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

