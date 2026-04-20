Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 21 квітня.

Курс валют в Україні на 21 квітня

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 21 квітня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 21 квітня

На вівторок, 21 квітня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,10 грн/дол., що на 21 копійку більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Курс євро на 21 квітня

Курс євро виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 51,89 грн/євро. Таким чином, гривня послабила свої позиції на 13 копійок.

Курс злотого на 21 квітня

20 квітня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 12,23 грн/злот. 21 квітня курс встановили на рівні 12,26 грн/злот, що на 3 копійки більше.

Главред раніше повідомляв, що за оцінкою незалежного експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

