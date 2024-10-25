Україну атакують дощі та морози: у яких областях чекати негоду

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде сильний туман.

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Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / фото: pexels

Про що йдеться:

У яких областях будуть дощі

Де очікується туман

У яких областях температура повітря опуститься до -2 градусів

Погода в Україні 26 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильний туман у більшості районів Правобережжя. Видимість очікується 200-500 м. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде дощ у регіонах від Чернігівщини через Черкащину до Криму. Вдень найтепліше буде у західній частині. Там температура повітря підвищиться до 18 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / фото: ventusky

Погода 26 жовтня

В Україні 26 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. У більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті до 18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 26 жовтня в Україні буде місцями прохолодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+17 градусів. Найнижча температура буде в Сумській, Харківській та Луганській областях. Там температура повітря підвищиться до +3...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / фото: meteoprog

Погода 26 жовтня у Києві

У Києві 26 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний з переходом на південний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / фото: meteoprog

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Як повідомляв Главред, синоптик попередив про небезпеку. Погодні умови на вихідних будуть зумовлені впливом малорухомого антициклону. В окремих регіонах можливі тумани вночі та в першій половині дня.

Синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха попередила, що потепління триватиме воно недовго. Наступного тижня очікується похолодання.

Раніше начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко також спрогнозувала, чи чекати українцям бабиного літа.

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