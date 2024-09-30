Пилова буря атакує Україну: скільки вона триватиме і коли накриє Київ

Пилова хмара рухається до столиці. До кінця тижня пилова буря накриє майже всю Україну, кажуть у Гідрометцентрі.

https://glavred.net/synoptic/pylevaya-burya-atakuet-ukrainu-skolko-ona-prodlitsya-i-kogda-nakroet-kiev-10601234.html Посилання скопійоване

Як довго триватиме пилова буря та які регіони постраждають / Колаж: Главред, фото: Укргідрометцентр, скріншот з відео

У вівторок, 1 жовтня, пилова буря увірветься на Київщину та ще кілька областей України. Потужні вітри з південного сходу переносять в Україну дрібні частинки пилу. Про це повідомив Укргідрометцентр.

"Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери", - йдеться в повідомленні.

У Каспійській низовині 30 вересня зафіксовано значне запилення повітря, викликане пиловою бурею. За даними Укргідрометцентру, дрібний пил з Каспію осідає у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапила на територію Черкаської та Кіровоградської областей.

відео дня

Ситуацію ускладнює також сухість ґрунту. Вітер здіймає місцеві пилинки та часточки ґрунту, які погіршують запилення.

Пилова буря в Україні/ Фото: Укргідрометцентр

Скільки триватиме пилова буря в Україні

За прогнозами, ця ситуація збережеться до п'ятниці, коли напрямок вітру зміниться на південний та західний. У зв’язку з цим пил потраплятиме в Україну хвилями, тому покращення та погіршення видимості та якості повітря чергуватимуться.

На територію Київщини пил потрапить 1 і 2 жовтня, але його концентрація буде меншою. За даними сервісу Windy, до кінця тижня пилова буря накриє майже всю Україну.

До кінця тижня пил з Каспію накриє майже всю Україну/ Фото: windy.com

Втім для Київської, Чернігівської та Сумської областей ситуацію ускладнить додаткове забруднення повітря оксидом вуглецю та задимлення. Він 1 жовтня перенесеться з-за меж України з північного сходу.

Пилова буря в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Україну накрила пилова буря. Якість повітря погіршилась у Дніпрі, Полтаві, Сумах, Харкові та окупованих Луганську й Донецьку. Українці скаржаться на затемнення і пил, що осідає на автомобілях.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Як повідомляв Главред, погода в Україні з 30 вересня по 6 жовтня буде здебільшого теплою, з температурою на 5-10 °C вище середніх багаторічних значень. Прохолодніша погода з заморозками очікується лише на заході країни.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред