Погода готує сюрприз: в Україну йде відчутне потепління, але є нюанс

Погода в Україні у вівторок, 21 жовтня, зміниться - у країну прийде потепління. Детальний прогноз погоди на завтра озвучила синоптик Наталка Діденко.
Завтра температура повітря протягом дня становитиме +9...+13 градусів, на півдні та західній частині очікується від +10 до +15 градусів. І тільки на північному сході ще буде прохолодно, вдень - від +7 до +9 градусів.
"Найближчої ночі найхолодніше буде в західних областях, заморозки 0-5 градусів, на решті території України вночі очікується +1...+6 градусів, при проясненнях, при безхмарній погоді ймовірні заморозки 0-3 градуси", - написала Діденко в Telegram.
Дощі пройдуть у східних регіонах, у Черкаській області, у Дніпрі з районами, на Сумщині та Полтавщині. На решті території України без опадів, на заході - сонячно.
Погода в Києві
У Києві у вівторок опадів не очікується. Найближчої ночі температура повітря становитиме +2...+6 градусів, завтра вдень потеплішає до +10 градусів. Далі на тижні буде ще тепліше.
"До 1 листопада очікуються періоди з потеплінням на вулицях. А там і до опалення централізованого недалеко", - додала синоптик.
Погода на сьогодні
20 жовтня по території Київщини та Києва буде хмарно. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощ, вночі - місцями з мокрим снігом.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.
Сьогодні в Україні крім західних областей очікуються помірні дощі, вночі - місцями з мокрим снігом, на півдні та сході місцями очікується невеликий дощ.
У північних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях заморозки в повітрі 0-4°; вдень 4-9° тепла.
Тим часом гірські рятувальники Прикарпаття повідомили, що на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах вранці 20 жовтня 2025 року температура повітря опустилася до 8° нижче нуля. На вершині - ясно.
"Станом на 8:40 20 жовтня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський - ясно. Вітер - західний, 6 метрів на секунду, температура повітря - 8° морозу", - ідеться в повідомленні.
Прогнозується, що 21 жовтня синоптики прогнозують зниження температури до -1°...-7°C у більшості регіонів, а в західних областях можуть бути заморозки в повітрі до -3°C.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня, 20-26 жовтня, буде нестійкою. Очікується багато опадів і значні коливання температури повітря. На початку тижня буде похолодання, коли температура повітря знизиться нижче 0 градусів. До кінця тижня в усіх областях будуть дощі.
Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
